Mira el segundo trailer de "Bohemian Rhapsody", la película sobre la banda de rock británico Queen

Falta cada vez menos para el estreno de "Bohemian Rhapsody", la cinta basada en la historia de la banda Queen y de su vocalista y líder Freddie Mercury.

Y los aires de entusiasmo toman cada vez más fuerza. Hoy el estudio 20th Century Fox estrenó el segundo trailer de la cinta dirigida por Bryan Singer donde se puede ver a Rami Malek, protagonista de la cinta encargado de encarnar al icónico cantante, lucir más y más la apariencia del autor de las clásicas "Somebody to love" y "I want to break free".

La película llegará a nuestro país el 1 de noviembre de este año.