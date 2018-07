Selena Gomez confiesa que no canta con Maluma por el trato que el colombiano le da a las mujeres

Selena Gomez dejó en claro por qué no graba una canción junto a Maluma: el trato que le da a las mujeres en sus canciones. Así lo manifestó en una entrevista concedida a Clevver TV, como parte de la promoción de la película “Hotel Transylvania 3”.

“Me encantaría, pero no lo sé. Para mí son muy importantes las mujeres, así que no importa lo que haga, siempre me aseguraré de que las mujeres estén bien cuidadas”, dijo Selena.

“Es todo lo que diré, ya que quiero que el empoderamiento femenino esté siempre presente en mi vida”, añadió Selena.

Maluma manifestó hace un tiempo sus deseos de grabar con Selana, pero con esto parece quedar totalmente descartada la posibilidad.