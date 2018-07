¿Ya lo viste? Liberan el primer teaser del remake de "Sabrina, la bruja adolescente"

Ya está aquí la primera degustación de lo que será la nueva serie de "Sabrina, la bruja adolescente", la historia de una joven con poderes mágicos que intenta vivir una vida normal mientras lidia con habilidades paranormales.

Pero esto está muy lejos de ser aquella simpática comedia que nos regaló Nickelodeon en los años 90, aquí el remake protagonizado por Kiernan Shipka ("Mad man") promete ser mucho más apegado a la serie de cómics originalmente publicada por la editorial Archie Comics, y eso significa que será mucho más oscura.

A través de su cuenta de Twitter oficial, "The chilling aventures of Sabrina" (nombre con el que se presentará el programa) publicó el primer teaser, un pequeño montaje de 10 segundos que, si bien no muestra nada explícitamente, ya nos da el tono terrorífico de lo que será esta adaptación televisiva, acompañado de la frase "welcome to coven", que significaría "bienvenido a coven".

¿Y qué es "coven"? Una reunión secreta de brujas asociados… Algo así como una secta.

¿Qué te parece?