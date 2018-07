La primera polémica del regreso de "Mekano": No invitaron a Carla Jara

El regreso del programa juvenil "Mekano" (Mega) se convirtió en uno de los más esperados de este año, y para la sorpresa de muchos, las intenciones de revivirlo ya son una realidad. Así lo informó el animador histórico del espacio, José Miguel Viñuela, quien reveló a La Cuarta que el programa volverá con una gira a lo largo de todo Chile.

Sobre quienes conformarán la agrupación, el animador entregó una serie de nombres, entre los que figuran algunos bailarines de Axé Bahía y Porto Seguro, y también el elenco de Café Con Leche.

Incluso, se habló del regreso de Karen Bejarano, también conocida como Karen Paola, quien saltó a la fama con los éxitos "Que viva la noche", "Dime" y "Ven ven ven".

"Hablé con el José (Viñuela) y me explicó lo que quiere hacer, pero todo depende de los tiempos y el trabajo, aunque me encantaría estar ahí", dijo sobre su posible participación. Pero hay una ex integrante del equipo a quien no habrían considerado para el gran regreso, y se trata de nada más y nada menos que Carla Jara, uno de los rostros emblemáticos de "Mekano".

Según declaró a La Cuarta, "supe de la idea por una de las amigas que tengo del programa, la Lupe (Fernández) que a ella la invitaron a participar… Pero a mí no me llamaron, no me han invitado a participar", dijo.

"No tengo idea del porqué no me invitaron, pero me imagino que puede ser por un tema de presupuesto, pero no es un tema que me quite el sueño", explicó.

Pero pese a no ser considerada, la ex bailarina se mostró contenta por la iniciativa. "Es bacán que se junten y que hagan estas cosas, pero en mi caso, yo estoy en otra etapa", dijo.

Eso sí, Carla Jara aclaró que no hay tensiones con los miembros del equipo. "Con José Miguel no hay mala onda, nos saludamos cuando nos topamos en Mega, cuando me invitan al matinal", afirmó.