Maximiliano Rivera, el primo chef de Martín Cárcamo que la rompe en Instagram

Los inicios de Maximiliano Rivera Papic (@riverapapic), primo hermano del animador Martín Cárcamo, estaban lejos de la cocina; ingresó a la universidad a estudiar Ingeniería Comercial, pero después de dos años no pudo obviar su pasión por las artes culinarias. Todo partió por el oficio de su padre quien vendía indumentarias a restaurantes, donde desarrolló su interés por el mundo gastronómico.

Hoy cocina para grandes empresarios, se dedica a un proyecto personal de cenas navideñas para gente en situación de calle y además convoca a cenas clandestinas a través de aplicaciones y redes sociales a todo público.

“Partió porque me gusta cocinar para mis amigos, gente conocida. Y como una forma de hacer un poco de lucas mientras estaba estudiando. De ahí me di cuenta que había gente que lo hacía de forma más comercial, que era un nicho”, dice. A los 22 años realizó sus primeras cenas clandestinas. Tan pronto partió, comenzó sus estudios de gastronomía.

Es por esto, y sus ganas de innovar, que el chef se encuentra actualmente en una alianza con el nuevo pisco Brujas de Salamanca, donde realizará una cena clandestina mensual – durante 6 meses- para deleitar a los comensales con platos de distintos tiempos maridados en pisco.

Publimetro Chile Denuncian a Canal 13 porque el programa “El cuerpo no miente” no respetaría los derechos humanos En específico, fue el capítulo de estreno del programa, emitido el 2 de julio pasado y titulado “PDI descifrando la verdad”

“Soy piscolero de toda la vida. También me gusta el pisco sour. En mis viajes el único requisito era que me mandaran pisco y Super8. No soy de los que disfruta del pisco solo, me gustan las preparaciones con él. Brujas de Salamanca es ahumado, tiene un sabor especial que lo hace más parecido al whisky, por eso me lancé a la olla e inicié este ciclo de cenas para los que se atrevan a probarlo”, afirma Rivera.

El chef anunciará las cenas a través de sus redes sociales para quienes estén interesados en inscribirse, la gracia de esto, es que serán en lugares itinerantes y se compartirá mesa con personas no siempre conocidas, lo que es una tendencia a nivel mundial y deja muy buenas experiencias, según el propio Max.

En la red social Instagram, el chef ya tiene más de 10,4k seguidores, con quienes interactúa cada vez que puede.