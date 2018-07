Anitta, la nueva reina pop brasileño: “Quiero que las mujeres se sientan fuertes”

Larissa de Macedo Machado, mejor conocida como Anitta, es una carioca de origen humilde que a sus 25 años llena conciertos y enorgullece a los habitantes de su natal Río de Janeiro, donde es común ver su rostro en vallas publicitarias de varios metros de altura. Anita ha colaborado con nombres como Major Lazer, J Balvin y Maluma, y con su pop-funk brasileño ha ganado ocho premios MTV entre 2014 y 2018.

¿Qué nos puede adelantar sobre este nuevo trabajo?

– La verdad, estamos en una disputa, una competición entre dos canciones. Uno se llama “Veneno” y otro se llama “Medicina”. Esta pelea es para que el público vea en mis redes sociales cómo es para un artista el proceso de escoger un nuevo sencillo. Entonces, muestro el “backstage”, los vestidores, el equipo, la disquera, la forma en que las personas escogen una nueva canción. La hemos pasado muy bien escuchando las opiniones de los seguidores, y hoy les contaremos cuál sencillo es el ganador.

¿Es decir que es una dinámica interactiva?

– Sí, en IGTV, en Instagram pueden ver todos los videos de las discusiones del equipo, la disquera, los compositores, productores, etc. Además tenemos traducción en español, portugués e inglés.

Es común escucharla cantar en español e incluso en inglés, ¿hace cuánto comenzó a estudiar otros idiomas?

– Estoy haciendo muchas cosas en otros idiomas. Estudié inglés hace un tiempo y después, cuando una de mis canciones sonó en España, viajé para hacer un concierto, pero no hablaba nada de español, entonces me sentí muy mal. Cuando volví a Brasil, la primera cosa que hice fue llamar a mi profesor para empezar clases, y ahora hablo un poquito (risas).

¿Se siente cómoda escribiendo sus canciones en otros idiomas?

– Cuando estoy haciendo canciones en portugués lo puedo hacer sin ayuda, pero cuando son en español no lo hago sola, porque como no soy nativa prefiero pedir ayuda a las personas que conocen la jerga y las palabras coloquiales porque no quiero sonar tan formal. Estoy siempre con compositores que están conmigo repasando ideas y voy escogiendo la canción.

Dejando de lado los idiomas, ¿sobre qué temas le gusta cantar?

– Me gusta siempre cantar sobre la fuerza, sobre mensajes de autoestima, de autoconfianza. Quiero que las mujeres se sientan fuertes y ahora que canto en otros idiomas también hablo de respeto, de igualdad, pero de una manera divertida y fresca.

¿Cómo fue el trabajo con J Balvin y con Maluma?

– Fue muy bueno porque, imagínate, ellos son muy grandes. Creo que fue un buen intercambio tanto para mí como para ellos, porque en Brasil las personas conocieron su trabajo y fuera de Brasil conocieron el mío.

¿Cuál es la relación que hay entre la música de ambos países (Colombia y Brasil)?

– Son diferentes, pero la historia, la energía, la intención, es parecida. Es casi la misma porque nosotros somos muy parecidos. Cuando llegué a Colombia para el video de “Machika”, en Medellín, me di cuenta del gran parecido que la ciudad tiene con Río de Janeiro. Bogotá también se parece a Brasil, y no solo en las calles sino en la manera de ser y la cultura.

Usted es una embajadora de la música de Brasil, ¿cuál cara de su país busca retratar con su música?

– ¡Gracias! A mí por lo general no me gusta mucho ponerme a mí misma por encima y decir que soy una cosa o la otra, eso se los dejo a los demás (risas). Pero, lo que me gusta mostrar de Brasil es nuestra creatividad, nuestra fuerza. Somos un pueblo así: muy fuerte y muy creativo. Estas son las características más grandes en los brasileños.

¿Siente mucha responsabilidad por ser una de las grandes estrellas del pop y del género urbano de su país en este momento?

– Tengo una responsabilidad muy grande por toda la gente que me escucha y me acompaña, entonces siempre que voy a enviar un mensaje pienso en hacerlo de una manera que sea buena para todos, y que sea responsable. Siempre estoy pensando en tener un buen resultado, en la responsabilidad que tengo al tener la posibilidad de comunicarme con tanta gente.

También hay un discurso en sus letras sobre el hecho de ser mujer en una industria en la que critican a las mujeres por su físico…

– ¡Sí! Antes de ser cantante no pensaba que fuera tan difícil y tan diferente ser mujer en esta industria. Pensaba que era la misma cosa y que no pasaba nada. Pero después pude sentir en mi propia piel cómo es más difícil cuando eres mujer. Y desde entonces empecé a hacer música para lograr que las mujeres se sientan importantes, empoderadas y especiales, porque eso somos. Me gusta saber que algunas mujeres se sienten con más autoestima y confianza mirando mi trabajo.