Te pasaste: Se filtra video sexual de Nelson Mauri y este pide tres millones de pesos para comentarlo

Ya parece tendencia: Este sábado se filtró un nuevo video sexual. ¿Su protagonista? Nelson Mauri, ex bailarín de "Rojo", quien acompañado de un desconocido de tez oscura aparecen practicando un acto sexual de manera más bien "agresiva".

Según indicó el diario "La Cuarta", Mauri habría confirmado su participación en el registro y exigió el monto de tres millones de pesos para comentarlo, lo que generó ciertas dudas de si realmente esto se filtró por "accidente".

Publimetro Chile Pato Laguna y filtración de video íntimo junto a Yanina Halabi: "No sé cómo podría haber llegado ahí” El modelo reconoció la veracidad del registro

A través de su cuenta de Instagram el ex chico "Rojo" escribió "“Aunque te intenten perjudicar… No cambies tu esencia. Sonríe, disfruta, vive, atrévete, no dejes de hacer, sueña, busca y ama. Abrazos para todos hoy y mucho wiiiii y yeah. Feliz sábado gatas”.

Su compañero, identificado como Haxael Nassim, escribió a través de su cuenta de Twitter: “Señores, pido disculpas, me robaron el celular en la micro y no sé si de allí se filtró el vídeo de mi amigo Nelson Mauri y yo, pido mil disculpas a él y a todos”.

Señores pido disculpas, me robaron el celular en la micro y no sé si de allí, se filtró el vídeo de mi amigo Nelson Mauri y yo, pido mil disculpas a él y a todos — HAXAEL NASSIM (@Haxael1406) July 21, 2018

Pero fue increpado por otra usuaria de la red social que cuestionó la veracidad de su relato debido a la contradicción entre el horario del video y el supuesto robo del celular, pues el nombre del registro indicaría que fue grabado el 21 de julio, mismo día en que supuestamente le robaron el aparato a Nassim y en que se filtró el cortometraje casero.

Weon graban el video el mismo dia que se filtra sale clarito la fecha 2018 07 21 por último le hubiese cambiado el nombre al video po .. Te robaron el celular cuando te ivas pa la casa?? Porque todavía ni se vestían cuando el video ya estaba filtrado 😂😂😂 pic.twitter.com/6XSTQjU44y — atrapasueños2017 (@tamara_gm_) July 22, 2018