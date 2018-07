"Le estoy poniendo el pecho a las balas" : Ramón Llao niega de manera radical acusaciones de abuso sexual a menor

Como la situación más difícil que ha atravesado en su vida. Así calificó el actor Ramón Llao, la supuesta acusación de un abuso sexual a un menor y confirmó meridianamente su inocencia frente a la "crucifixión" a la que es sometido en la nueva plaza pública: las redes sociales.

Sus declaraciones las formuló, en carácter de exclusividad, al noticiero TVN este domingo. "Esta es una acusación absolutamente falsa. Así de radical. Yo conozco a esa familia y fui a un asado, pero por más que trato de recordar, no llego a alcanzar un atisbo de conducta impropia en esa casa", comentó el actor de 50 años.

Llao comentó que la filtración de esta "nueva " acusación a La Tercera, resulta muy sospechosa. "La primera acusación ocurrió y lo reconocí, pero en una misma semana sale esto. es por lo menos, muy raro".

GENTILEZA.

El hombre de medios dijo que "este es el mundo que hemos construido", en el que las noticias falsas en la redes sociales sientan juicios en una sociedad. "Yo he encontrado notas en las redes, en las que mencionan que mi perro Patrick, tuvo una casa de madera. El perro siempre ha vivido dentro de la casa. Soy el primer interesado en que esto se aclare, fundamentalmente porque Hau un niño involucrado. Tengo 50 años y soy un hombre grande, pero me afecta terriblemente ésta situación, que sin dudas, es la peor por la que he atravesado en la vida", comentó el actor Llao.

De momento, y tal como sentencia el viejo refrán, Ramón Llao le está poniendo "el pecho a las balas", en medio de la crucifixión de su persona en la plaza pública. "Contraté un abogado para que me asesore en esta materia, pero a mi casa no ha llegado ninguna notificación de acusación alguna".