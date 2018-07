Nelson Mauri niega cobro por comentar video sexual e insulta a seguidora: "Esto se viralizó por gente pajera, cochina y sin sexo como tú"

Este no fue un fin de semana normal para Nelson Mauricio Pacheco.El ex chico “Rojo” fue víctima de la filtración de un vídeo íntimo, pero la polémica no quedó solo ahí: según fuentes del diario La cuarta, el bailarín habría cobrado 3 millones de pesos por comentarlo en televisión.

Luego del suceso“Nelson Mauri” se transformó rápidamente en trending topic, pues el tema dio bastante que hablar.

De hecho, el “rumor” del monto cobrado derivó en distintas teorías por parte de los cibernautas, divididos por la intencionalidad de esta divulgación.

Pero como todo llega a su fin, el ex “Rojo” quiso acallar los comentarios sobre esta situación en su Instagram, generando aún más repudio por sus dichos:

Luego de que una mujer lo enfrentara, Pacheco respondió “Seguro no estaba en privado po vieja weona si esto se viralizó por gente pajera, cochina y sin sexo como tú que necesitan de eso para masturbarse. Yo estaba en un lugar privado y no grabé para subirlo a la web, precisamente por nada de dinero. Para eso me hago actor porno y gano yo también o no? aweona”.

Junto a esto, hubo otro comentario agresivo por parte del ex rostro de televisión, esta vez sobre el monto “cobrado”: “Me gané tres palos este finde en el mall. Muere más de la envidia porque me pagarán diez en PP ("Primer Plano")"

Así, queda esperar sus dichos en Chilevisión, tal como adelantó, en la siguiente versión de “Primer Plano”, invitación que hasta el momento ha sido desestimada por miembros de la casa televisiva.