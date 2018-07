Bad Bunny acusa discriminación: Fue a un salón de belleza a hacerse las uñas y le negaron el servicio

El cantante de trap puertorriqueño Bad Bunny alegó en su cuenta de Instagram que sufrió de discriminación, luego de que en un salón de belleza en España le negaran hacerle una manicura y pintar sus uñas por ser hombre.

Indignado ante los hechos, el trapero no quizo dejarlo pasar por alto y divulgó su experiencia a través de su cuenta de Instagram.

“Nada, solo les quería contar que ando muy contento por España disfrutando mi gira y que fui a este apestoso lugar para hacerme las uñas (manicura + pintarlas) y me dijeron que NO por que soy HOMBRE jajajaja real, no sé que pensar, pero me parece muy, muy, muy lamentable. ¿En qué año estamos? ¿En el puto 1960? ¿Cómo se le llama a eso? ‬Díganme ustedes”, escribió Bad Bunny en la publicación donde además compartió una imagen del salón de belleza.

Bad Bunny se encuentra de gira en España.

Entre los comentarios que se leen en la publicación, aparece un usuario que le mencionó a Bad Bunny sobre las reglas que tienen algunos comercios, a lo que el artista le respondió que el salón no tenía ningún aviso que le informara que sus servicios eran solo para mujeres.