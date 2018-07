¿Vuelve “Soa Ledy”?: “Pasapalabra” de CHV tendrá repechaje

El éxito de "Pasapalabra" no deja espacio a dudas. El programa de concurso conducido por Julian Elfelbein se ha convertido en el gran golpe de este 2018. Uno que también se ha visto potenciado por el adelanto que realizó CHV de su horario prime al emitir su noticiero a las 20:00 horas.

Es tanto su éxito, que todos los lunes, entre las 11:00 y las 12:00 horas, llegan cerca de 200 personas al casting para ser parte del programa. En números, "Pasapalabra" se convirtió en la apuesta más vista de CHV este año. Si en enero promedió 12,1 puntos de rantig, a mediados de julio alcanzaba los 16,6 unidades. Ademas, en sus casi siete meses al aire, es el más cercano competidor de la nocturna de Mega, “Perdona nuestros pecados”.

En medio de este éxito y mientras sigue en la búsqueda de nuevos rostros anónimos, la producción del programa ya está pensando en el futuro a corto plazo. Por ello, tal como reconoce Carlos Valencia, productor ejecutivo del espacio de concurso, "Pasapalabra" tendrá repechaje “más adelante”. “Ahí la gente podrá ver a Ledy (Ossandón), va a poder ver a Felipe (Morales)”, adelanta.

El regreso de los 15 minutos de fama

Es que la popularmente conocida como “Soa Ledy”, quien se convirtió en un personaje nacional, es una de las más pedidas por el público para que vuelva al programa. También es la punta de lanza del regreso de los 15 minutos de fama a la televisión. Luego de la retirada de los realities, programas que en sus ultimas versiones en pantalla apostaba por rostros conocidos o modelos, sorpresa ha causado la popularidad que han alcanzado algunos participantes de "Pasapalabra".

Ledy Ossandón fue el primer caso, luego de perder su oportunidad de quedarse con los millones con los que premia el programa, tras competir en éste durante 13 episodios. Pese a su derrota, se ganó el cariño de los telespectadores, quienes lamentaron su salida del programa. “Hemos logrado encontrar buenos personajes, no solo para el rosco, sino con historias muy diferentes”, expone Valencia sobre este fenómeno.

“Yo nunca me esperé la respuesta que provocó la fase posterior a mi participación en ‘Pasapalabra’. Mi único propósito era participar”, cuenta Ossandón. Su popularidad fue tal, que, incluso, fue invitada a “Vértigo” de Canal 13, programa que terminó ganando. La profesora reconoce que fue ahí cuando sintió el fenómeno que predijo Andy Warhol. “Fue mucho el apoyo”, recuerda la profesora que hoy se ha dedicado a su proyecto de clases de programación y robótica. Pese a ello, es clara al afirmar que “no me creo famosa ni celebridad”.

Según Ossandón, el regreso de este fenómeno es algo “cíclico” y asegura que “la gente está agotada de tanto famoso y quiere este vuelco”. “Eso yo lo vi en ‘Vértigo’, ya que ahí hubo invitados políticos, cantantes y otros que participan de medios televisivos”, expone. “No creo que los famosos estén a la baja”, discrepa Valencia, quien también cree que lo que está ocurriendo es algo cíclico. “Ahora le tocó a los anónimos lucirse”, dice. Ossandón es la candidata número uno para protagonizar el repechaje que tendrá el programa. “La gente todavía la pide”, asegura el productor ejecutivo.

"Pasapalabra" ha tenido al menos otros dos casos en los que personas completamente extrañas se han ganado la simpatía del público y sus casos han traspasado la pantalla. El más visible fue el de Sujey Jara. Con 19 años, la estudiante se convirtió en la concursante más joven en lo que va de programa y su historia fue replicada en distintos medios. Incluso fue felicitada por la ex presidenta Michelle Bachelet, quien la había conocido un año antes cuando la destacó como uno de los ejemplos a los que benefició la gratuidad para estudiar en la universidad.

“Al otro día de ganar fue súper loco. Prácticamente no podía descansar mucho. Igual era entretenido”, recuerda la estudiante. Su análisis respecto a lo que le tocó vivir apunta a que “no es lo típico de siempre”. “La televisión se está abriendo a la gente normal. Antes era para personas que tenían más medios. A las personas le da más alegría ver a gente como nosotros”, afirma Jara, quien no esconde sus ganas de volver a la televisión. “Me gusta la tele. Es entretenida. Si me llegan a llamar yo feliz”, cuenta.

El último en sumarse a esta tendencia fue Felipe Morales, profesor de física a quien le dieron el apodo de “El hijo de la ‘Soa Ledy’” y que fue parte del programa por ocho episodios antes de ser eliminado el domingo pasado. Él también es un candidato para sumarse al repechaje de "Pasapalabra".

Pero los 15 minutos de fama no se quedan solo en el programa de Elfenbein, ya que “The wall” también ha tenido casos, pero no en la magnitud de lo vivido por Ossandón y Jara.

La apuesta por los anónimos que está realizando CHV tendrá un desafío mayor cuando “La divina comida”, que está en proceso de casting, estrene su nuevo formato sin famosos.