"Está despierta y con su familia": revelan primer reporte del estado de Demi Lovato tras internación por sobredosis

Un representante de Demi Lovato dijo que la cantante está despierta y recuperándose con su familia después de que surgió reportes de la estrella fue hospitalizada el martes por una sobredosis.

"Demi está despierta y con su familia, la cual quiere expresar su agradecimiento por todos por el amor, las oraciones y el apoyo", dijo el representante de Lovato en un comunicado el martes por la noche. "Parte de la información que está siendo reportada es incorrecta y pedimos atentamente, respete su privacidad y no especular, pues su salud y su recuperación es lo más importante ahora".

El comunicado no proporcionó otros detalles sobre lo que llevó a la hospitalización de la cantante.

Autoridades encargadas de primeros auxilios confirmaron que transportaron un hospital a una mujer de 25 años que vive en la calle de Lovato a recibir una llamada a las 11:22 am del martes.

TMZ fue el primer medio en reportar que Lovato fue hospitalizada por una sobredosis, de acuerdo a sus fuentes, y otros medios como Gente también reportaron sobre su hospitalización.

Publimetro Chile Demi Lovato fue internada tras sufrir sobredosis de heroína La cantante de "Sorry not sorry" fue trasladada desde su casa en Hollywood Hills a un hospital de Los Angeles

Lovato indicó en una nueva canción lanzada el mes pasado que recayó tras seis años sobria. En la canción titulada "Sober" dice el verso: "Mamá, siento mucho que ya no estoy sobria / papi por favor perdóname por las bebidas que derramadas en el piso".

En su documental en YouTube lanzó el año pasado, "Demi Lovato, Simply Complicated", la estrella habló abiertamente de su adicción a la cocaína y el alcohol.

Fox dijo que retiraron su episodio de "Beat Shazam" con Lovato, que se transmitió el martes por la noche, ante las noticias recientes. En vez de eso, el canal transmitirá otro episodio nuevo.

"Enviamos nuestro aprecio a Demi y su familia", dijo el canal.

Lovato tenía un programa en concierto en Atlantic City el jueves.

Publimetro Chile Demi Lovato: una carrera luchando contra las adicciones La cantante fue hospitalizada este martes tras sufrir una supuesta sobredosis

Fuera de la casa de Lovato en Hollywood Hills había reunidos grupos de periodistas, mientras que se podía ver vehículos entrando y saliendo el martes por la tarde. Los ocupantes de los vehículos no se detuvieron a hablar con los reporteros.

El hashtag #PrayForDemi se volvió tendencia en Twitter y varias celebridades expresaron su apoyo el martes, incluyendo a Missy Elliott, Ariana Grande, Brad Paisley, Kesha, Bebe Rexha, Meghan Trainor, Maren Morris, Kehlani y la banda electrónica británica Clean Bandit, cuyo sencillo "Solo" incluye un Lovato.

Ellen DeGeneres tuiteó: "me entristece que esté pasando, ella es una luz en este mundo, le mando mi amor a ella y su familia".

Publimetro Chile Demi Lovato ya está despierta y famosos le envían apoyo a través de redes sociales Las celebridades enviaron sus mensajes a través de las redes sociales

La cantante y actriz, quien ingresó a rehabilitación en 2010, ha padecido desórdenes alimenticios y también llegó a mutilarse, entre otros problemas. Ha hablado sobre sus batallas contra las drogas y el alcohol a lo largo de los años, y se ha convertido en un modelo para seguir para los jóvenes que se encuentran con situaciones similares.

Lovato, quien fue actriz cuando era niña en la serie "Barney & Friends", se volvió famosa cuando era adolescente con la película de Disney Channel "Camp Rock" y la serie del canal "Sonny with a Chance". Se convirtió en una música con éxitos multiplatino como "Sorry Not Sorry", "Skyscraper", "Heart Attack". Su álbum de 2015 "Confident", fue nominado al Grammy al mejor álbum pop vocal.