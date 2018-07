Fernanda Urrejola revela que sufrió acoso por parte del director de la película "Gringuito"

Hace algunas semanas, la actriz Fernanda Urrejola aprovechó su vitrina de Instagram para hablar del caso de Nicolás López y relatar episodios de acoso que ha vivido como actriz.

“La primera vez que trabajé profesionalmente como actriz, tenía 19 años y estaba feliz por haber quedado en una película. Tuve que hacer una escena de abuso, el director se obsesionó con un plano mío sin sostén, yo estaba muy incómoda y al terminar la escena a las 5 de la mañana, me apartó del grupo y me habló al oído de lo exquisito que era mi pezón para él", fue parte de lo que contó en aquel momento, aunque no quizo dar el nombre del director.

Eso hasta ahora, ya que en conversación con"Una nueva mañana" de Cooperativa, la Fernanda Urrejola reveló que fue acosada sexualmente por Sergio Castilla, director de la recordada película "Gringuito". Resulta que, tal como lo señalaba semanas anteriores, la actriz debutó en aquella producción.

"Fue Sergio Castilla, que me sacó del grupo y me llevó aparte para hablarme de mi pezón", aseveró Urrejola.

Además, la actriz recordó los episodios de abuso sexual de los que fue víctima cuando era menor de edad. "Él era un mozo de la Católica, donde entrenaba. Como me quedaba esperando a mis hermanas, tenía mucho tiempo pululando por ahí y me hacía amigos. Así nos hicimos amigos y se creó una relación abusiva que duró un tiempo", dijo, agregando que "yo lo veía como un amigo, que me causaba muchas cosas que me daban miedo, pero era un amigo. Eso es algo que pasa mucho y que los niños bloquean. A partir de eso se generan más historias abusivas".