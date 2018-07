Alison Mandel estrena su nuevo show “Fiesta”: “Ha sido un año bien rudo”

Tras triunfar en los festivales de Olmué y Viña del Mar, además del recordado evento de “La gran estafa” junto a amigos como Felipe Avello y Edo Caroe, Alison Mandel estrena hoy viernes en el Nescafé de las Artes su nuevo espectáculo titulado “Fiesta” que, según cuenta, viene a cerrar esta ajetreada etapa en la que, incluso, ha tenido crisis de estrés y pánico.

“Yo creo que es el show que más me ha constado reinventar”, dice Mandel a Publimetro, agregando que por eso, “es una celebración de todas las cosas malas y buenas que han pasado”. Y es que ha sido un año más duro para la comediante. Además de los problemas de salud que le trajo su participación en Viña 2018, tuvo un ajetreado cambio de casa y recibió criticas colaterales por las denuncias de abuso y acoso en contra de Nicolás López, ya que la también actriz ha participado de algunas cintas del director.

“Ha sido un año bien rudo, donde he tenido que remar bastante”, dice Alison Mandel, agregando que “la gente es muy extraña, presiona a la gente que no tiene nada que ver. Existe esta cosa media sensacionalista y farandulizada de cosas que no son tan livianas y siento que hubo una gran presión a gente que no tenía por qué salir a hablar”.

“Yo sentí que lo tenía que hacer, pero de manera personal y no por presión, además que siento que mi Instagram es muy amable, creo que leí sólo un par de comentarios que bloqueé y aparecían de cuentas falsas, pero lo demás es puro amor”, sentencia.

Finalmente, “Fiesta” es una invitación a reír y divertirse con un show donde se tocan distintas temáticas, donde algunas son bien personales, tales como ser madrastra (vive con los dos hijos de Pedro Ruminot) o las dificultades en la búsqueda de la maternidad. Pero, ¿cómo se fijan los límites de lo que se puede contar y de lo que queda en la intimidad? Sobre todo considerando la sobreexposición que tuvo la comediante luego de llevarse las gaviotas en la Quinta Vergara.

“En los shows más masivos que he hecho, he inventado cosas, no tienen que ver tanto con mi realidad, sino que las saco de contexto”, comenta Mandel, agregando que “hay otras cosas que están prohibidas, no se van a hablar cosas intimas reales, uno guarda su privacidad”.

Luego del Nescafé de las Artes, se viene una gira por algunas partes del país y, por qué no, show en conjunto con su esposo, Pedro ruminot. “Nunca hemos hecho una gira juntos, pero ahora estamos retomando la idea, como pasamos los veranos muy separados, pensamos en juntarnos y hacer una gira los dos”, declara.