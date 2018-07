Carola de Moras enfrentas las polémicas con las manos en la masa

Cerca de un mes lleva Carola de Moras alejada de pantalla de CHV. La ex animadora del Festival de Viña del Mar reemplazó Machasa por Las Vizcachas, lugar donde se graba en nuevo programa “Bake off”, que se estrena el lunes 6 de agosto. Lejos del ruido y la contaminación, De Moras declina responder las preguntas sobre la polémica que protagoniza junto a su pareja televisiva Rafael Araneda.

Es que un audio que habría sido filtrado por el conductor de “The wall” quebró la relación profesional que ambos venían construyendo hace más de cinco años sobre el escenario de la Quinta Vergara. Su distanciamiento complica al matinal e, incluso, ha alimentado el rumor de un futuro regreso de Pamela Díaz al programa. “Sabes, lo que pasa es que cuando las cosas no dependen de ti, tienes que soltarlas. Yo haría chasquidos y diría que no sigamos con la situación”, fueron sus palabras sobre esta polémica que se da justo a días de estrenar su nuevo desafío en la señal privada. “Cuando arranca de mi control, uno tiene que aceparlas”, agrega.

Este es el último desencuentro que ha vivido Carola de Moras en “La mañana”. Antes, cuando Ignacio Gutierrez demandó a la señal del Grupo Turner por discriminación, la animadora se puso del lado de su canal. Tras ganar el caso, el rostro de TVN aseguró que “no volvería a trabajar con ella nunca más en mi vida”. Recientemente, los dichos de Pamela Díaz, quien aseguró que la conductora titular del matinal era la mala copia de Tonka Tomicic, terminaron por sentenciar su enemistad y la salida de “La fiera” del programa.

Por ello, no es raro que Carola de Moras prefiera pensar en el futuro, y no duda en afirma que su intención es volver al matinal. Pero antes, todos sus esfuerzos están centrados en que a “Bake off” le vaya bien.

De los vestidos largos a los dedos en la masa

“Siempre es un gran desafío salirte de lo conocido y hacer un formato nuevo”, cuenta Carola de Moras sobre su participación en el exitoso formato británico de BBC Studios. En éste programa la animadora ha tenido que generar una interacción profunda con los pasteleros y conocer sus vidas rápidamente. “Eso me gusta mucho, porque me gusta trabajar con gente”, afirma. Pero lo cierto es que, pese a que su rol de conductora del matinal la ha cercado a la gente, es muy reciente su imagen luciendo vestidos largos sobre la Quinta Vergara. “Acá los estereotipos bases no existen. Todos podemos ser otras cosas a la vez. No porque haya animado Viña con vestido largo no me puedo acercar y conversar, o meter lo dedos en una crema pastelera, o batir un huevo y sacar una bandeja del horno a uno de los pasteleros. No hagamos estereotipos armados y estructurados de cosas que no son porque las personas somos flexibles”, expone.

Con ya varios episodios filmados y con la confianza que se ha generado dentro del equipo de “Bake off”, que cuenta con las participaciones del chef francés Yann Yvin, y los pasteleros Gustavo Sáez y Milena Vallejos como jurados, Carola de Moras no duda al vaticinar que su regreso al horario prime tendrá buenos resultados. “Estamos volviendo con un programa súper potente y que complementa lo que está haciendo CHV, con una parrilla mucho más familiar y, gracias a dios, con un horario mas temprano”, dice y sentencia: “Se que le va a ir bien porque es un gran proyecto”.