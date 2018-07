Kel Calderón en picada contra Hugo Valencia: "Siempre inventa cosas"

Hace unos días, Hugo Valencia sorprendió al panel del "Muy Buenos Días" al destapar el supuesto nuevo romance entre Kel Calderón y el actor Matías Assler, a quienes dijo haber visto besándose durante una fiesta a la que él también fue invitado.

Pero luego de estas palabras, fue el mismo aludido quien se refirió al tema y utilizó su cuenta de Twitter para criticar al periodista y negar los hechos. "Periodistas de baja calidad y mentirosos como @Hugovalencia no debiesen trabajar en el Canal Naciónal @BuenosDiasTVN", dijo Assler en la red social.

Matías Assler dispara contra Hugo Valencia tras vincularlo en supuesto romance con Kel Calderón

Ahora, sin embargo, fue el turno de Kel Calderón para hablar sobre el supuesto romance, el que negó rotundamente en conversación con Las Últimas Noticias.

"Llamé a Hugo Valencia para preguntarle qué onda y me agarré fuerte con él", afirmó la egresada de Derecho de la Universidad de Chile.

Es que según explicó, "yo no veo a Matías Assler hace más de un año. Yo estoy soltera, lo diría, ¿qué me importa? Pero esto no es verdad".

"Estoy tan enojada, Hugo Valencia siempre inventa cosas", dijo Kel Calderón, añadiendo que "Matías Assler es mi amigo, lo encuentro un bacán, trabajamos juntos y jamás me he metido con él. Eso es todo lo que puedo decir".

"Si Hugo dice que es verdad, que lo pruebe (…) Yo tengo clarísimo que es imposible, porque nunca pasó", finalizó.

