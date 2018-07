Actriz Daniela Nicolás responde al rumor que la vincula a Mauricio Pinilla y su salida de Universidad de Chile

La intempestiva partida de Mauricio Pinilla de Universidad de Chile a Colón de Santa Fe -un modesto club de Argentina-, ha despertado una serie de especulaciones respecto a las posibles razones de su decisión. Mientras algunos hablan de un quiebre profundo en el camarín azul, en las últimas horas surgieron fuertes rumores en TVN y la "U"que vinculan al futbolista a una eventual nueva infidelidad.

Se trataría de un amorío que habría tenido Mauricio Pinilla con la actriz Daniela Nicolás, a quien habría conocido en la fiesta posterior al asado que puso fin a la participación del delantero y de Jorge Valdivia en el Mundial de Rusia y la transmisión de TVN. Resulta que, según el rumor, Pinilla habría pedido a un reconocido periodista del canal estatal que invitara a la mujer a la fiesta. Ella fue y habrían congeniado, trasladando luego el "carrete" al departamento de un productor del canal y, más tarde, ambos habrían compartido en un hotel por dos días.

¿Cómo se supone que se supo esto? Porque Mauricio Pinilla habría llamado al gerente deportivo de la "U", Ronald Fuentes, para reportarse enfermo, pero no contaba con la llamada de su espos,a Gissella Gallardo a la concentración, donde le consultó a Fuentes por Pinilla, percatándose de que éste había mentido y no se encontraba allí.

Así, Gallardo tras enterarse de la supuesta infidelidad, le habría dado un ultimátum a Pinilla para que éste se fuera del país y así habría buscado rápidamente un club en Argentina.

Sin embargo, fue la propia Daniela Nicolás quien salió a desmentir esta especulación que ha circulado por distintas redes sociales.

"Chiquillos! Si no hay nuevos cahuines no es problema mío! Así que por favor no me metan en tonteras! Besitos", dijo en Twitter.

Chiquillos! Si no hay nuevos cahuines no es problema mío! Así que por favor no me metan en tonteras! Besitos ✌🏾 — Daniela Nicolás (@DanielaNicolas) July 28, 2018

Inventan cada tontera!!!!! Impresionante!!!!! — Daniela Nicolás (@DanielaNicolas) July 28, 2018

Pero el rumor de una crisis matrimonia entre Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo se vio potenciado por un misterioso mensaje que la pareja publicó en redes sociales. "Fuertes razones hacen fuertes acciones", dice.

Hay respuestas a todas las preguntas …! paciencia pic.twitter.com/SoaActluTn — Mauricio Pinilla (@pinigol51) July 27, 2018