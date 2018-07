Monik, ganadora de "Operación triunfo", relata episodio con Nicolás López: "Lo mandé a la chucha y me fui"

Corría el año 2003 y el afamado reality show "Operación Triunfo" recalaba en nuestro país por las pantallas de Mega y bajo la cionducción de Álvaro Escobar. Desde ahí llamaron la atención varios jóvenes, una de ellas Mónica Rodríguez (Monik), quien se convirtió rápidamente en una de las favoritas del público y, ala postre, la ganadora del programa.

Luego de eso, Monik salió de nuestro país para participar en Cannes de una competencia entre todos los ganadores de"Operación Triunfo" y consiguió el tercer puesto. Sólo volvimos a saber de ella cuando a inicios de este año volvió a Chile para entregar un concierto y ahora que decidió revelar un episodio conflictivo con Nicolás López, quien ya acumula 11 denuncias por abusos y acosos sexuales.

La artista Monik aprovechó su cuenta de Twitter para relatar que ella era la encargada de cantar la canción oficial de la película "Promedio Rojo", del Nicolás López, pero eso no se concretó por un enfrentamiento que tuvo con el cineasta.

"En el Liguria estaba con Nicolás López y no me acuerdo quién mas. Me dijo 2 o 3 frases desubicadas, lo mande a la chucha y me fui. Luego de eso "Chao" la canción que grabe en especial para ser la principal de "Promedio Rojo". Fue reemplazada por una canción de Casino. Eso pasa", explicó Monik, agregando otros episodios parecidos y con otras personas.

En el Liguria estaba con Nicolas Lopez y no me acuerdo quien mas. Me dijo 2 o 3 frases desubicadas, lo mande a la chucha y me fui. Luego de eso "Chao" la cancion que grabe en especial para ser la principal de "Promedio Rojo" fue reemplazada por una cancion de Casino.Eso pasa. — Monik (@Monikmusica) July 28, 2018

Y es que Nicolás López no fue el único que se habría intentado sobrepasar.

Y siguiendo… Cuando trabajaba en TVN un productor me invito a carretear despues del programa,no fui ,me fui a mi casa y al otro dia me echaron. Eso pasa cuando mandas a la chucha, se te cierran puertas. Por eso me he demorado tanto en hacer mi carrera ,porque tengo DIGNIDAD. — Monik (@Monikmusica) July 28, 2018

Y cuando echaron al presidente de Universal a mi tambien me mandaron pa la casa sin explicacion,despues me dicen que era "comentario de pasillo" que yo era "la mina" del caballero en cuestion. Mande a la chucha al ejecutivo de Universal que aun esta ahi…y bueh…aca estoy tryin — Monik (@Monikmusica) July 28, 2018

Años despues me encontre de nuevo con el ejecutivo , me dijo que conversaramos que qué estaba haciendo. En la conversacion me empezo a decir que tenia problemas con la señora?!.Ahi cache que al final son todos la misma shit. Le dije que le fuera la raja y me fui a vender seguros — Monik (@Monikmusica) July 28, 2018