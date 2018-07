Nicolás López se defiende tras nuevas acusaciones de abuso sexual: "¿Por qué siguieron relacionándose conmigo?"

Nicolás López volvió a romper el silencio. El director de cine sumó tres nuevas denuncias por acoso sexual, relatadas por revista Sábado, y en donde una de ellas correspondía a una víctima que era menor de edad al momento del episodio.

Este supuesto abuso sería el primero realizado por Nicolás López y serviría en el proceso de investigación para crear una cronología de hechos.

Sin embargo, Nicolás López sigue sin reconocer estos relatos como verdaderos y en horas de la tarde aprovechó sus redes sociales para referirse a las nuevas acusaciones. “Estoy impactado con las nuevas acusaciones hechas públicas hoy. Nunca he usado la fuerza para ninguna relación con una mujer", partió diciendo en Instagram, donde agregó que las palabras de una de las denunciantes, que dice que le ofreció cocaína, es falso.

"Nunca he consumido cocaína en mi vida, ni menos he ofrecido esta droga a nadie".

Por otro lado, realizó la pregunta del por qué estas mujeres se seguían relacionando con él pese a las cosas que dicen haber pasado. "Si soy o he sido como dicen, ¿¿Por qué siguieron relacionándose conmigo y acudiendo a mis eventos públicos de manera voluntaria? ¿Por qué nunca me hicieron saber que se sintieron como dicen? No voy a entrar en detalles, pero insisto en lo que ya he dicho: no soy un abusador ni un agresor. Me duele mucho lo que está pasando”. finalizó.

