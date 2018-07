La enfermedad de Alejandra Azcárate, triunfadora de Viña 2018, por la cual su aspecto podría cambiar drásticamente

La humorista se sinceró sobre una condición que le fue descubierta recientemente. Esta es la enfermedad de Alejandra Azcárate por la cual su aspecto podría cambiar de forma drástica.

En un video exclusivo de TvyNovelas, Alejandra aparece con una mascarilla en la cara. Así, comienza a hablar sobre el cuidado de la piel y confiesa que recientemente le diagnosticaron vitiligo.

Esta enfermedad de la piel se manifiesta en la despigmentación irregular de ciertas zonas de cuerpo. De esta manera, las personas presentan ciertas manchas de color blanco en el rostro, las manos y otras partes.

Si bien existe tratamiento para el vitiligo, no hay una cura definitiva. Aun así, la humorista se lo ha tomado con calma, y, aunque admite que ha tenido temor, piensa que su aspecto físico no definirá quien ella es.

"Me he cuestionado cómo sería mi vida si me llenó de manchas, como una vaca… Conclusión de la historia, a las neuronas no le salen manchas… así que el engrandecimiento de uno desde adentro, lo que pueda vivir, es atemporal y no cambia", dice en el video.

De paso, aprovecha para dar consejos de cómo iniciar el tratamiento y con qué médicos hablar.

