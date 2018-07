Morrissey critica el feminismo: "No ayuda a nuestras sociedades"

Tres años han pasado desde la última vez que Morrissey visitó Chile. Fue durante una de las ediciones del festival Fauna Primavera, donde compartió escenario con Explosions in the Sky y Mac Demarco.

Desde hace un tiempo ya que se confirmó su retorno por partida doble, el 14 de diciembre en el Gran Arena Monticello y al día siguiente en el Movistar Arena, y en la antesala de sus shows, habló con Culto sobre distintos temas mediante un cuestionario enviado vía mail a Morrissey. Uno de ellos fue el feminismo y cómo el artista se siente con este movimiento que busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

"¿Es el feminismo un tema que le preocupe o le genere una opinión particular? ¿Cree que los músicos y artistas en general tienen la responsabilidad de manifestar una posición sobre este tema hoy en día?", preguntaron desde el medio ya citado a Morrissey.

El artista señaló que conoció al feminismo a la edad de 14 años pero, al sentir que el feminismo actual es muy distinto a aquél, lo critica fuertemente.

"Por ese entonces era la respuesta para todo, porque liberó a todas las personas, no solo a las mujeres. Leí And Jill Came Tumbling After (Judith Stacey), The Female Eunuch (Germaine Greer), Women and Madness (Phyllis Chesler) y cambiaron mi punto de vista. El feminismo moderno no es lo mismo porque parece aspirar a 'lo que sea que hagan los hombres', y eso parece ser suficiente. Por lo tanto, se convierte en un gran éxito, por ejemplo, el poder tener un equipo femenino de fútbol o a un grupo de niñas integradas en un club de boy scouts. El objetivo original del feminismo era avanzar hacia a un plano intelectual superior, pero ahora solo parece querer ocupar posiciones masculinas y recibir agresión masculina. No ayuda a nuestras sociedades y, más bien al contrario, hace que el masculinismo tome represalias. Las líderes femeninas en Alemania y el Reino Unido han hecho un desastre de esos países, y esto tampoco ayuda al feminismo moderno. En todos los asuntos lo que le pido a la gente es que piense por sí misma. Recopila tu propio material y llegarás a tus propias conclusiones. Es fácil. ¡Simplemente deja de ver las noticias!", aseguró Morrissey respecto al feminismo, quién, además de hablar de otros temas, tuvo palabras para su fiel fanaticada chilena.

“Para mí siempre es fantástico ir a Chile. Siento que allá soy valorado como un artista serio, más que como un simple entretenimiento para los medios de comunicación”, dice el solista de 59 años.