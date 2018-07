Demi Lovato ha sufrido complicaciones durante su recuperación

Cerca de una semana ha pasado desde que Demi Lovato sufrió una sobre dosis en Los Angeles. La cantante sigue internada Centro Médico Cedars-Sinai y según reporta el sitio TMZ, la voz de "Sorry not sorry" sigue "muy enferma".

El portal de noticias aseguró que fuentes que conocen de primera mano el estado de Lovato confirman que la cantante ha sufrido náuseas extremas y fiebre alta, entre otras cosas. "Nos dicen que estas son algunas de las 'complicaciones' relacionadas con la sobredosis", publica el sitio de noticias.

Publimetro Chile Filtran video de Demi Lovato antes de su sobredosis La cantante se encontraba celebrando el cumpleaños de la bailarina Dani Vitale

Esta información da cuenta de que, según TMZ, la sobre dosis de Demi Lovato fue tan server que puso en riesgo su vida. Pese a lo grave del estado en el que la encontraron, la cantante no le dijo a los médicos qué droga había tomado.

A seis días de ser hospitalizada, tampoco hay claridad en cuándo será dada de alta. A su vez, la posibilidad de que Lovato sea internada en un centro de rehabilitación es un deseo de sus cercanos, quienes ven que la cantante va en una curva descendente en los últimos meses. En estos días en el centro médico, la ex chica Disney ha sido acompañada por su ex novio, el actor Wilmer Valderrama.

Publimetro Chile Mekano: integrante del team confirmó pelea con compañera A las golpes terminó una reunión de camaradería hace unas semanas atrás

Además, Youtube decidió suspende la segunda parte del documental sobre su vida. Susanne Daniels, jefa de programación global de la señal de streaming aseguró que "ponemos el botón en pausa. Queremos que se mejore, y ella decidirá lo que quiere decir sobre esto. Ha tenido verdaderas dificultades y está intentando con todas sus fuerzas salir adelante".