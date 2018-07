Lollapalooza Chile inicia con récord su versión 2019

Un nuevo Lollapalooza comenzó este lunes. El noveno desde que el festival se instaló en Chile y el segundo que tiene tres días de música. Prácticamente una década de historia que, con el trabajo de la productora Lotus, ha convertido a esta fiesta musical que se vive en el Parque O’Higgins en el festival más importante del país.

Para esta nueva versión, Lollapalooza Chile comenzó su venta de entradas el lunes al mediodía y en nueve minutos agotó los denominados Early Birds, tickets que son un salto de fe que se premian con un valor más bajo que el resto. Pero no sólo esta fase se vendió rápidamente la preventa 1 y 2 están agotadas. En seis horas, el evento vendió 50 mil tickets confirmando para su novena versión a más 150 mil personas para los tres días de Lollapalooza.

“Superó todas nuestras expectativas, que eran altas, porque sabemos que es un producto que le gusta a muchas personas y se sigue entregando un festival de calidad internacional”, cuenta Sebastián Meza, gerente general de Lotus. El ingeniero civil destaca el buen funcionamiento de la plataforma de Puntoticket y los descuentos otorgados por los partners del evento, pero, por sobre todo, celebra el interés de la gente. “Habían 20 carpas haciendo cola para acceder a nuestros tickets en el Hard Rock Café”, dice.

Razones del çexito de venta

Las cifras oficiales confirman que el público confía en Lollapalooza y apuesta por éste evento sin saber los artistas que se presentarán en el Parque O’Higgins. También deja un mensaje claro, pese a los problemas que vivió en su edición anterior, en la que se tuvo que reagendar varios shows por un imprevisto climático que afectó el traslado de los equipos desde Argentina, la gente no castiga al festival. “Ellos entiende que todo están de acuerdo en apoyar un festival de 100 bandas y que pueden haber ciertas complicaciones”, expone Meza.

Según el crítico de música, Sebastián Cerda, hay varios factores que son claves para explicar estos buenos números en su primer día. El primero es el precio. “La gente que suele ir, sabe que existe este proceso escalonado de venta de entradas y que anticiparse es un beneficio importante”, expone el periodista. También destaca la experiencia festival, en la que “de los 100 nombres, a lo mejor conoces diez , pero sabes que de los otros te van a sorprender”. Es que los que han ido a Lollapalooza pueden dar cuenta que dentro del Parque O’Higgins son varios los festivales que se desarrollan en simultáneo. Es así como uno puede estar esperando por los artistas principales, mientras ve correr a jóvenes de 20 años ir y venir del Movistar Arena. “Yo y tú jamás vamos a vivir la misma experiencia, porque la vamos a construir con nuestro propios gustos”, plantea.

Además, a esta altura hay un acto de fe en torno a Lollapalooza, ya que ha ganado credibilidad. “Sabes los que pueden venir. Eso hace que la gente que ha ido más de una vez, compre sin conocer a los artistas”, dice y agrega: “La curatoría es cuidadosa. No es al azar o vende humo. Los que están ahí, están dando que hablar afuera o lo harán”. Incluso, el festival ha apostado por incorporar nuevos públicos, lo que ha sido clave para su supervivencia. “Eso se va diversificando los gustos y el cartel”, dice.

A diferencia del año pasado, la conformación del cartel ha sido más hermética. Arctic Monkeys, Dua Lipa y hasta Beyonce se han señalado como grandes atractivos para su versión 2019, pero tanto Cerda como Meza dejan este factor como el más marginal a la hora de evaluar el por qué de los resultados del primer día. “Yo no descarto que hay un grupo de gente que el rumor les influye. Ahora, es responsabilidad de cada uno el comprar por un rumor”, dice el periodista. “Confiar en un rumor o no, es jugar a la ruleta. La gente no compra en esta etapa por los rumores. Compra por el festival. Si después sale su banda favorita, se vuelve lo más rentable del mundo. Si no está lo vas a pasar bien igual”, agrega el gerente general de Lotus.

Lo cierto es que la cifra fue tal, que Sebastián Meza se atreve a asegurar que para cuando revelen el cartel, cerca del 90 por ciento de los pases de tres días van estar vendidos. Esto implicaría que se ponga un número menos de tickets por día a disposición, ya que se privilegia a quienes compran por las tres jornadas. Sobre el la liberación del cartel, éste debería darse a conocer a finales de septiembre o las primeras semanas de octubre.