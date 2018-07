Mónica Pérez vuelve a Chile y se incorpora a Canal 13

Canal 13 contará en su equipo de Prensa desde el 1 de agosto con la destacada periodista Mónica Pérez, quien vuelve a Chile después de un período en Europa. La profesional se desempeñó en este tiempo como corresponsal de Canal 13 en el viejo continente, y destacó en las coberturas de las reuniones del Papa Francisco con los obispos chilenos, de la boda real en Inglaterra, entre otros hechos noticiosos.

“Estoy muy feliz de volver a Canal 13, un canal donde ya he trabajado. Hice mi práctica en el 13, leí el Telenoche un año, y es un canal que me ha dado muchas cosas porque, entre otras, me dio la posibilidad de cubrir guerras. Fui a dos conflictos bélicos lo que fue una experiencia muy importante para mí. Estuve en Irak y en el Medio Oriente con Canal 13. Ahora, después de un año muy intenso y muy fructífero en Europa, estoy feliz de integrarme a trabajar en Santiago, en esta estación donde tengo muchos amigos y donde espero seguir realizando un trabajo periodístico que sea valorado por las audiencias”, señaló Mónica Pérez.

La periodista hace foco en su trabajo reciente en Europa para el 13, donde tuvo un par de golpes periodísticos muy importantes: “Me sigue apasionando el reporteo al mil por ciento. Y una de las cosas que valoro de lo que quiere Canal 13 de mí es eso: que también esté en la calle y a mí me interesa mucho retomar eso”, agregó la profesional.

“Monica lleva un año trabajando con nosotros como corresponsal y ahora, que la tenemos de vuelta, se incorporará como reportera y conductora de noticias, con énfasis en lo primero. Su cobertura en el Vaticano fue excepcional: ahora queremos que haga lo mismo acá", afirmó Enrique Mujica, Director de Prensa de Canal 13.

La periodista comienza sus labores este 1 de agosto y estará a cargo de la conducción de Teletarde junto a Iván Valenzuela, y en paralelo iniciará su trabajo de reporteo.