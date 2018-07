"En cuatro paredes hago lo que quiero": Pato Laguna se confesó en Mentiras Verdaderas

El modelo y ex político Pato Laguna confesó este lunes en el programa "Mentiras Verdaderas", que "en mis cuatro paredes, yo hago lo que quiero", en relación al video que se filtró a las redes sociales junto a quien fuese su pareja y madre de sus hijos, Yanina Halabi.

"Casi choco cuando vi el video, no lo quise creer en los primeros minutos. Me costó hablarlo con mis viejos. Te da una vergüenza tremenda. La gente te conoce mucho, porque he estado muchos años en la TV", comentó el hombre de medios.

Sostuvo Laguna que "es muy cruel lo que hizo ese malintencionado, que puso el video en la red. Traté de tomarme las cosas con calma, nadie me va a ver caer. La verdad, no hablé con Yanina, hace tiempo que no hablamos".

Reiteró Laguna que "en mis cuatro paredes, yo hago lo que quiero" y que puesto en la disyuntiva de volver a filmar un acto sexual, este respondió derechamente que no.

Sobre los comentarios que se tejieron en la polémica, Laguna aseguró que en general en los medios de comunicación "fueron respetuosos todos, aunque dos perdieron el foco. Soy una víctima, el culpable es otro. No tengo tiempo para echarme a morir ni para echarme en una esquina".

Sobre las repercusiones que tuvo la difusión del video en sus negocios, Laguna dijo que "más allá de salir a la calle y que te miren, hay que superarlo. Llamé a mis patrocinantes, les conté, soy muy respetuoso y ellos me apoyaron"

Para finalizar, el entrevistado sostuvo que las mujeres, en especial las abuelitas le han ratificado su afecto en sus presentaciones y que siempre lo han tratado con respeto. "Yo estoy dedicado a mis hijos, que son muy distintos y me exigen mucho. Es impresionante la cantidad de memes que se han realizado de este tema".