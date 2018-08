Esta es la peor vergüenza que Cristián Sánchez ha pasado trabajando en televisión

Las confesiones en los matinales están a la orden del día. En esta ocasión, y en TVN durante el "Muy Buenos Días", Cristián Sánchez compartió la peor vergüenza que ha pasado en televisión.

"Yo estaba haciendo el Viva la Mañana, en Canal 13. Estábamos entrevistando al humorista Sandy que, lamentablemente, falleció el año 2005. El 2003 él tenía diabetes. Lamentablemente le habían amputado las piernas", comienza relatando, muy tímido.

"Hicimos un contacto telefónico con él, porque creo que él venía al Festival de Viña del 2004. Empezamos a hablar de su situación, que era bien trágica, pero él siempre positivo, con el humor arriba y todo. Nos dimos cuenta de que él estaba muy resfriado, con la voz muy gastada, muy disfónica", agrega.

Mientras los demás en el programa iban presintiendo lo peor, Sánchez continúa relatando: "Como él estaba enfermo, al momento de despedir el despacho, yo llego y le digo: 'Sandy, sé que estás muy resfriado, para que te encuentres bien…"".

"Esto es real, porque me da vergüenza… Entonces [le dije]: 'yo sé que estás resfriado, Sandy, así que cuídate, que no te destapen las patitas…'. (…) Te digo una cosa, me acuerdo perfecto de esa cuestión. Lo despedí, le dije esa frase, ‘que no te destapen las patitas’, me corrió un frío por la espalda. Esto es literal: empiezo a agacharme, empecé a bajar, y el director me dice ‘¿te diste cuenta lo que acabas de decir?’", finalizó.