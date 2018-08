"La divina comida": Paola Camaggi recordó episodio con Eros Ramazzoti

Ya es costumbre que el programa "La divina comida" de CHV deje buenas anécdotas desconocidas para el público y este fin de semana no fue la excepción. Paola Camaggi desempolvó un viejo episodio que vivió con Eros Ramazzoti.

La actriz recibió un particular regalo de Santiago Tupper: un vinilo del cantante italiano. Esto dio pie para que Valeria Ortega le preguntara directamente: “¿Tuviste una historia con Eros?”.

Camaggi, quien trabajo muchos años en Canal 13 contó, con vergüenza, que el italiano "fue a un programa y me invitó a salir. Yo dije que sí, la patuda. Pero invité a una amiga, me dijo que no había problema, porque iba todo su equipo”.

La historia continuó en un restorán donde Ramazzoti reveló sus verdaderas intenciones. “Él tipo era barsa, como buen italiano. Se sienta al lado mío y me dice, ‘tú que estás tan regia’. Ahí me agarra la pierna. Yo dije, ¿qué se cree?”, recordó Paola Camaggi.

Totalmente molesta e incómoda, la actriz decidió ir al baño. "Volví y dijeron que fuéramos a bailar, yo me paré y dije ‘mucho gusto’ y me fui. Yo creo que desde ahí no ha entendido qué le pasó a esta loca”, sentenció.