Acusan a "Mucho Gusto" de no pagar premio de concurso "Explosión de lucas" por una insólita razón

Durante vacaciones de invierno, el matinal "Mucho Gusto" de Mega, entre algunas de sus actividades, tenía un concurso de "cultura general" (Explosión de lucas") en el que el premio era 200 mil pesos y lo conducía Karol Lucero.

Muchos participantes se fueron felices del programa, menos uno, quien a través de "Intrusos" de La Red, acusó al espacio que conduce Luis Jara, Karla Constant y José Miguel Viñuela, de no pagarle su premio.

Publimetro Chile "Barcedes" por el mundo: medio internacional destaca la relación lésbica de "Perdona nuestros pecados" La relación entre Mercedes Moller y Bárbara Román recibió puros halagos y buenos comentarios.

“Me llamaron (del "Mucho Gusto") por teléfono y me indicaron que había sido seleccionado para el concurso de las 200 lucas”, dijo Francisco López, agregando que “ahí empezó todo. Me dijeron que se había caído el participante anterior. Te podemos ir a buscar y dejar”.

López fue y ganó, pero asegura que desde "Mucho Gusto" no le quieren pagar por una insólita razón. "Para hacer valer el premio, entre eso, esencial, es la boleta de la compañía desde donde yo envié el mensaje… Debía estar pagado”. Él no lo ha hecho. No ha podido, pues no tiene trabajo y ha priorizado otras deudas, aseguró a "Intrusos".

“Me dijeron que no empezara con la mala onda (…). Después, (Willy Parada y Paulina, ambos de la producción del "Mucho Gusto") me bloquearon los dos por Whatssap. Yo le empecé a hablar por mensaje de texto y le puse a Willy, les regalo las 200 lucas. Y él me pone: ok, las gastaremos en tu nombre”, confiesa.

Acá el video de l denuncia: