Alejandra Valle se disculpa con Daniela Castro por supuesto comentario sobre su físico

No siempre respondo a lo q la gente entiende pq creo q los comunicadores tenemos el deber de hacer que nuestro mensaje llegue. Sin embargo, este es un tema que me importa mucho y que tiene que ver con los #estereotipos. Los q me conocen saben que mi mensaje es q la #belleza es subjetiva y q jamás trataría a alguien de feo o fea. Cdo dije "Está claro aquí que belleza…” me apunté a mí y fue una autobroma q al parecer no se vio y q responde a leer a diario q soy fea x parte de alguna persona. Sin embargo @danielacastro.oficial si te molestó o te dolió, te pido disculpas en público pq en público lo dije. Lamento haberte hecho pasar un mal rato. Te deseo lo mejor. Sldos!

