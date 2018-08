Illanes y elogios internacionales a “Barcedes”: “No se ha desconocido la sexualidad femenina en la construcción de los personajes”

La teleserie más vista de la historia del país y que se ha extendido por más de un año en las pantallas de Mega, “Perdona nuestros pecados”, ha generado muy buenos comentarios por su trama y su público se ha mantenido fiel de cara a su recta final.

Pero una de las historias que ha llamado la atención de la trama nocturna es algo que seguramente sus espectadores no imaginaban que sucedería cuando la producción inició su emisión en marzo de 2016, y es la relación amorosa entre Mercedes Möller (Soledad Cruz) y Bárbara Román (María José Bello).

Tanto ha sido el revuelo que ha causado el furtivo romance denominado por los fanáticos como “Barcedes”, que el sitio web AfterEllen.com se refirió a este romance, destacando la valentía de las mujeres, quienes han tenido que soportar el rechazo por parte de todo su entorno y también los innumerables intentos de separación por parte de sus cercanos.

“Además de una historia de amor, la suya también es una historia feminista sobre mujeres que tratan de hacerse un espacio en una sociedad dominada por hombres”, es parte de lo resalta el medio.

El creador de la nocturna de Mega, Pablo Illanes, no quedó indiferente a que un sitio internacional destaque esta particular historia y ante la consulta de Publimetro señaló que “ha sido un triunfo llevar a la pantalla esta historia de amor. No sólo por el hecho de que se trata de dos mujeres que se aman sino porque hemos podido contar un relato de emociones, de sentimientos, de echarse de menos”.

El creador de la exitosa producción de Mega asegura que el éxito de este romance se debe que “no se ha desconocido la sexualidad femenina en la construcción de los personajes”. En ese mismo sentido, el propio medio estadounidense destaca que “no se niega a mostrar escenas de besos entre Bárbara y Mercedes”.

“Me siento muy agradecida, sorprendida y feliz de que esto esté pasando y que el trabajo pueda trascender las fronteras del país. Por otro lado, es importante que se internacionalice el trabajo que se hace en Chile, sobre todo porque es un premio a todo el esfuerzo que hicimos con María José Bello (Bárbara Román en la teleserie), de hacer un trabajo delicado, con cariño y profesionalismo”, cuenta a Publimetro Soledad Cruz.

Actualmente la teleserie nocturna de Mega ya está en su recta final y, de hecho, la señal televisiva ya promociona la nueva producción dramática llamada “Casa de muñecos”.