Netflix: cómo saber si alguien está usando tu cuenta

Imagínate que te roban la cuenta de Netflix y terminan vendiéndola en un grupo de Facebook como “autopagable” o ilimitada. Suele suceder; de hecho cada vez es más común. Y si no es eso, qué tal que se la prestas a tu novia, terminan y no sabes si la sigue usando o no.

Hay un millón de motivos por los que te convendría asegurarte de que tu cuenta de Netflix solo la esté usando quien tú quieres que la use. Y hacerlo es muy sencillo.

Cómo saber si alguien más está usando tu Netflix

Lo primero es descubrir si realmente alguien que no eres tú usa tu cuenta. Y si la respuesta es afirmativa; llegó el momento de cerrar sesiones en otros dispositivos y cambiar contraseña. Así puedes enterarte de la verdad: