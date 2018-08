Francisca Merino no sigue en el matinal "Bienvenidos"

En horas de la tarde de este viernes, el programa "Intrusos" de La Red confirmó que Francisca Merino no seguirá en sus funciones de panelista del matinal "Bienvenidos". Según el espacio de farándula, el 15 de agosto será el día en que la actriz abandonará el programa conducido por Tonka Tomicic y Martín Cárcamo.

"No se que saben ustedes, quiero buscar nuevos proyectos, nunca se sabe, capaz que vuelva, porque los quiero muchísimo", explicó Francisca Merino a "Intrusos", agregando que su salida hace rato que se estaba conversando.

Por otro lado, algunos en "Intrusos" creen que su salida de "Bienvenidos" viene de la mano con la llegada de Mariana Derderian al espacio, aunque Francisca Merino no lo cree.

"No sé si es por la Mariana Derderian, no tengo idea", aseguró al espacio de farándula.

Sus compañeros de matinal dijeron no saber mucho respecto al tema y Mariana Derderian aseguró que no tiene idea del por qué de la salida de Francisca Merino del matinal de Canal 13. "Somos super distintas, no podría reemplazarla a ella ni ella a mí".

En otras informaciones, desde "Intrusos" aseguraron que el contrato de Mariana Derderian se extendió gasta el proximo año e, incluso, tendría una cámara solo para ella.