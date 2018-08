Ignacio Lastra responde a quienes calificaron de baja su condena: "Ya es castigo suficiente”

El pasado lunes 6 de agosto, Ignacio Lastra conoció su condena luego de protagonizar un fuerte accidente el 31 de agosto de 2017 en pleno Providencia y que lo dejó con casi el 90 por ciento de su cuerpo quemado.

La pena original de Ignacio Lastra, que era de 120 días, se remitió a firma mensual, además, quedó con su licencia de conducir retenida por cinco años. “Esperaba eso. Imagínate las secuelas que me tocaron, y que me hubieran castigado de otra forma igual hubiese sido lata, justo, pero lata”, reconoció el ex "Doble tentación" a "Intrusos", agregando que "hay que seguir acostumbrándose y hacer una rutina (…) No me agrada, pero hay que cumplir con la justicia”.

Sin embargo, la condena a Ignacio Lastra no dejó felices a todos, ya que los cibernautas ocuparon las redes sociales para referirse al modelo y calificar de baja la pena.

“Si alguien quiere más castigo, pucha yo le daría un día normal mío. Si supieran la realidad que uno vive, detrás de la sonrisa, la buena onda y la buena disposición, sabrían de que ya es castigo suficiente”, dijo Ignacio Lastra al programa de farándula, donde también agradeció el apoyo de sus fieles seguidores.

“Si antes me querían castigar (en redes), siento que ahora me quieren saludar y me quieren escuchar. Encuentro que las personas cambiaron mucho su punto de vista, y fue también porque creo que he hecho las cosas bien”.