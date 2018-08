El emocionante regreso de Julián Elfenbein a "Pasapalabra" tras sufrir infarto

Hace dos semanas Julian Elfenbein debió ser internado de urgencia tras sufrir un infarto al corazón. Su trabajo como animador en el popular programa de concursos "Pasapalabra" debió verse suspendido temporalmente mientras él se recuperaba de la terrible situación.

Durante la noche de este viernes el animador volvió a aparecer públicamente para comenzar las grabaciones de los próximos capítulos del show televisivo, suceso que fue registrado por "Primer plano" y que mostró el caluroso recibimiento del público a Elfenbein.

Una vez finalizada la grabación, el conductor fue entrevistado por Francisca García-Huidobro para conocer los detalles de su lamentable ataque: “Me empecé a sentir extraño, sentía una presión en el pecho”.

Elfenbein afirmó que los malestares comenzaron cuando se encontraba comiendo con un amigo, alrededor de dos o tres horas antes. “Antes de ese momento, nunca me avisó”, señaló, agregando que luego empezó a empeorar: “El brazo izquierdo tenía un movimiento extraño y la mano no me obedecía”.

Después, ya en su casa, el animador dijo que tras intentar no hacerle caso a la aflicción, el asunto empeoró: “Ahí vino la peor parte. El dolor es lo más increíble que he sentido (…) era tanto que, si yo hubiese estado en la cocina, me hubiese enterrado un cuchillo de la desesperación”.