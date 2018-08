Papá de Américo por comparación con Luisito Rey: "Si le hubiera pegado, debería estar agradecido igual"

"Nunca hice nada para que él sufriera", se defiende Melvin "Corazón" Vega, papá de Américo. Los cuestionamientos al padre del artista surgieron luego de que se publicara la biografía de Américo, escrita por Mauricio Jürgensen. Ahí se dio a conocer que al cantante "le hubiera gustado haber tenido un padre más que un colega de profesión".

"¿Todos los papás de los cantantes somos malos? El papá de Michael Jackson, el papá de Luis Miguel y ahora yo. ¿Sabe lo que pienso? Que con esto mejor que a ningún papá se le ocurra hacer cantar a su hijo", comenzó diciendo Vega a la revista El Sábado de El Mercurio.

En la conversación, el artista reveló que una de sus mayores preocupaciones se relacionan a ser comparado con el padre de Luis Miguel: “Andan diciendo que con esto quiere hacer una serie. Eso es lo que más me preocupa, porque es lo que van a ver mis nietos. Yo voy a estar muerto quizá cuando salga, pero me van a recordar de esa manera. Eso me incomoda. Eso me va a doler”.

En esa línea, el progenitor del famoso cantautor nacional, justifica que: "Nunca hice nada para que él sufriera. Por el contrario. Yo creo que lo hice bien. Nunca andaba mal vestido, nunca tiramos el paño para que tiraran monedas, nunca pusimos un gorro. Él puede pensar diferente, pero yo pienso que no lo hice mal. Quizá qué estaría haciendo si nada de esto hubiera pasado".

"Debería estar agradecido igual"

El papá de Américo reclama que: "Hay padres que le sacan la chu… a los hijos para que estudien y cuando sacan la carrera dicen: 'Papá, si tú no hubieras sido así yo no sería nadie'. Creo que este (Américo), aunque yo lo hubiera pateado, le hubiera pegado, debería estar agradecido igual. Llegó a ser importante, a tener lo que quiere, casa en Miami, la productora más grande de Latinoamérica. 'Puta, gracias viejo, si no hubiese sido por ti'… Esa historia habría sido más linda para la gente".