Galán turco de "Fatmagul" está de visita en Chile

El éxito de las novelas turcas provocó que la audiencia latinoamericana este al tanto de todo las historias de ficción que provienen de Turquía. Un reflejo de ello es "Madre", la nueva teleserie que está emitiendo Mega que supera los 20 puntos de rating los lunes, martes y miércoles.

Por ello, no extraña la locura que ha generado la visita a esta parte del mundo de Engin Akyürek, el recordad o galán de "Qué culpa tiene Fatmagul" y de "Kara Para Ask". El actor turco esta promocionando la cinta "Kerem, hasta la eternidad", que se estrena este 16 e agosto, con el fin de repetir el éxito de las producciones turcas en televisión en la pantalla grande. Engin Akyürek conversó con Publimetro y admitió que desde hace dos años quería venir a Latinoamérica. Engin Akyürek llegó la noche del domingo a Chile y este lunes se reunió con 28 fanáticas del actor de 36 años, quienes se sacaron fotos con él, le dejaron regalos y se fueron con su autógrafo.

Engin Akyürek, eres historiador de profesión e incluso fuiste docente universitario. Sin embargo, ahora estás dentro del mundo de la actuación. ¿Cuándo empezó esa pasión por las artes escénicas?

-Cuando estaba en el segundo o tercer año de la universidad, tenía muchos amigos que eran actores y hacían teatro. Yo también hacía un poco de teatro en Ankara. Realmente es un sentimiento que se ha desarrollado a raíz de eso y he sentido: “Sí, quiero ser actor todo el resto de mi vida”. Y así es como mi viaje empezó (risas).

Uno de tus roles más exitosos fue en "Qué culpa tiene Fatmagul", donde tu personaje era cercano a una víctima de violación sexual. ¿Sentiste presión al momento de interpretarlo? ¿Cómo lo sobrellevaste?

-Para entender la psicología de ese personaje y entrar en su mundo, hay que estudiar mucho. Antes de empezar la serie, tuve que investigar junto a un psicólogo y psiquiatra apropósito de las víctimas de violencia sexual. Pero para mí ser actor es una profesión. El personaje que hago no soy yo, represento a otra persona. Las cosas que ese personaje vive intento no meterlas mucho en mi vida personal. Creo que así es cuando puedes hacer tu profesión de manera sana porque si te metes demasiado o el personaje se confunde con tu persona en la vida real, las cosas se complican. Hay que saber tenerlo separado. [Cuando actúo] debo convertirme en otra persona. Es un poco dejarse llevar por el mundo de ese personaje pero también hay una línea muy fina que separa a tu propia vida. Tienes que poder volver a tu vida.

¿Qué debe tener el personaje para que, como dices, puedas convertirte en otra persona?

-El personaje que interprete debe sea real. Me gusta que sea de la vida misma, prefiero esos roles. Claro que en cada personaje hay cosas de sí mismo pero no soy ni policía, ni arquitecto (risas)… No tengo esas particularidades que ellos tienen, o sea, mi vida no es como la de ellos. ¿Sabes? (El elegir un personaje) lo veo como si conociera a una persona. Si el personaje me llama, entonces decido entrar en el proyecto.

Hablemos sobre "Kerem, hasta la eternidad". ¿Qué retos afrontaste en esta película?

-En la película había cosas que tenía que aportar de mi propia vida, de mi propia experiencia. Sobre el papel… Es diferente porque la parte de los poderes sobrenaturales se hacía frente a una pantalla verde. Por lo tanto, ha sido muy difícil para mí pero a la vez fue una buena experiencia.

¿Cuál es la escena que más te demandó grabar?

-Sería esta misma (escena) que te comenté, donde tenía que filmar frente a la pantalla verde. No quiero dar muchos detalles pero ahí he actuado sin saber lo que había enfrente. Era la primera vez que hacía algo así.

¿Qué mensaje quieres que se lleve la audiencia luego de ver la película?

-En realidad la película está hablando de algo feliz, solo que lo dice de una manera diferente. Empieza como una película romántica, luego se suma el thriller con elementos de miedo y terror. Pero al final de todo esto, se acaba con un sentimiento positivo para que nos enfoquemos en las cosas buenas que nos pasan en la vida. Y también de estar al lado de las personas que queremos y amamos. Debemos estar apoyando a esa gente.

Has actuado en series dramáticas, de acción y ahora en una película romántica. ¿Hay algún género que te atraiga más? ¿Qué hay de la comedia?

-No tengo una preferencia realmente. Sobre la comedia… No lo había pensado pero digamos que depende del proyecto, de lo que viene. Por ejemplo, en la comedia creo que el texto tiene que ser (de humor) fuerte. En ese género, más que nada, es importante el texto. Pero cualquier género está bien.

Hablando de lo que viene, sé que estás próximo a publicar un libro sobre tus experiencias y que va a estar traducido al español. ¿Eso podría significar un retorno a Latinoamérica para una gira promocional?

-Sí, no puedo dar muchos detalles pero, como dices, el libro se va a traducir al español. Y pues si me invitan, claro que me gustaría regresar (risas).