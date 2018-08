Éxitos de The Beatles musicalizarán nueva serie de dibujos animados

El canal de televisión por cable Nat Geo Kids se alista para estrenar en sus pantallas una nueva serie animada que, sin duda, sobresaldrá del resto porque tiene una particularidad muy llamativa: Será musicalizada con canciones pertenecientes a la emblemática agrupación británica The Beatles.

"Beat Bugs" es el nombre de la producción infantil, ganadora del Premio Emmy, que aterrizará en las pantallas este lunes cerca del mediodía para entretener a niños de entre 4 y 8 años con las divertidas aventuras de sus personas, las que serán acompañadas por los grandes éxitos de John Lennon y compañía, ahora reversionados por voces de distintos artistas de talla mundial.

Uno de ellos es Robbie Williams, quien interpretará "Good day sunshine", canción que pertenece al álbum "Revolver"del año 1966 y que fue escrita por Paul McCartney. La artista estadounidense Pink, en tanto, pone su voz a una de las emblemáticas piezas musicales del grupo inglés, “Lucy in the sky with Diamonds”; melodía escrita y cantada por John Lennon para el álbum "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" en 1967.

Junto a ellos, otras reconocidas figuras del espectáculo también se encargarán de dar nueva vida a los éxitos de la legendaria agrupación. Se trata de Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam (“Magical Mystery Tour”), la cantante australiana Sia (“Blackbird”), y el actor y comediante James Corden ("I’m a loser"). La idea es que junto a sus voces, y el trabajo de los diseñadores y guionistas de la serie animada, se pueda acercar la música de los Beatles a los más pequeños.

“'Beat Bugs' es un espectáculo maravilloso con extraordinarios valores de producción, trasciende generaciones y brinda un espacio común en las familias”, afirmó Carmen Larios, vicepresidente senior de contenido estratégico de National Geographic Partners en América Latina, quien además siente que esta "es una serie que redescubre las creaciones más famosas de The Beatles y las acerca a las nuevas generaciones de una manera divertida y moderna”.

Los personajes que protagonizarán la serie animada serán cinco adorables criaturas (Jay, Kumi, Crick, Buzz y Walter), quienes a lo largo de cada capítulo -que se extienden por 15 minutos- explorarán un mundo microscópico y buscarán divertirse en su jardín al ritmo de las más memorables canciones los cuatro chicos de Liverpool, transmitiendo mensajes positivos a su audiencia y, seguramente, uniendo a través de la música unirá a grandes y chicos.