Zeta Bosio: “La música en vivo es lo que queda”

El viernes 10 de agosto se transformó en la tercera vez que el músico Fernando Montemurro pisó Chile. La primera vez fue con la excusa de vacacionar. La segunda en cambio, fue este mismo año, durante los días finales de marzo, para debutar junto a Héctor “Zeta” Bosio en la edición local del último Lollapalooza.

El ex integrante de Los sueños de Anderson atravesó la Cordillera de los Andes acompañado del ex bajista de los emblemáticos Soda Stereo. Bajo el nombre de Shoot the Radio, Montemurro y Bosio construyeron un dúo de electrorock que desde 2015 trabaja jugando con los sonidos de una sinfonía espacial, media new wave, y que ellos mismos describen como “atemporal” y “retrofuturista”.

Ian Gildemeister

El mismo hombre a cargo de los sintetizadores explica que la mejor descripción que alguien ha hecho de la banda provino de un fan: “Alguien escribió una vez en un post algo así como ‘qué locura, cuando escucho Shoot the Radio como que no sé si estoy en 1972 o en 2030’”. Riéndose, Montemurro agrega “¡caramba!, eso es exactamente lo que me encanta que pase con esta banda”.

Con un disco bajo el brazo, Shoot the Radio abrió durante la tarde del sábado 11 de agosto el nuevo espacio musical “Sesiones cóndor”, organizado por Alto del Cármen en alianza con MTV y que contó además con la participación de Rubio, el más reciente proyecto de Fran Straube.

A través del sonido exhorbitante de las pistas de su LP “Opera galaxy”, el dúo, según cuentan a Publimetro, busca explorar distintas texturas musicales y visuales. Bosio explica que Montemurro ha desarrollado además un sistema de luces que ofrece la posibilidad de dar un espectáculo más allá de lo sonoro.

“El show no es el disco sonando, – dicen – para eso puedes escucharlo en el living de tu casa”.

Ian Gildemeister

Con los brazos abiertos

“Chile es el país en el que más he estado, fuera de Argentina. Ya sea con Soda (Stereo), o después con los proyectos individuales, como DJ o cuando estuve de jurado en Factor X”, dice “Zeta” al rememorar su relación con el país. Asegura, además, que siempre ha sido recibido con mucho cariño.

“Gustavo (Cerati) se vino a vivir acá y yo creo que también eso hizo que cuando yo me vine a trabajar me recibieran con los brazos abiertos”.

El músico explica que recientemente firmaron un acuerdo con la agencia de booking Charco, la misma a cargo de organizar los show de destacados artistas nacionales, como Mon Laferte, Francisca Valenzuela, We Are The Grand o De Saloon.

“En Chile hay mucha movida musical. Hay bandas y cosas que están pasando. Es mucho más que en los 80”, comenta Bosio que además conduce una columna en el programa radial Perros de la Calle, en Metro 95.1, donde, al mes, presenta a tres bandas underground argentinas ofreciéndoles un espacio para mostrar su música.

La peor parte

El bajista, que también fue parte de la alineación de La Ley durante algunos meses, cree que actualmente las nuevas tecnologías y las redes sociales ofrecen la oportunidad a los músicos emergentes a exponer y presentar su trabajo. Su compañero, Montemurro, incluso asegura que “hoy los canales tradicionales, eso de tocar, grabar un disco con la compañía y que te lo vendan se rompió. Ahora tenés la inmediatez de poder hacer un tema y subirlo a los cinco minutos”.

“Pero el artista se llevó la peor parte”, asegura Bosio. “Cuando se sientan a repartir el negocio de vuelta, las discográficas, las plataformas donde se puede escuchar los temas, no tienen en cuenta al artista”.

Ian Gildemeister

El músico explica que, a diferencia de antaño, las bandas hoy en día necesitan mantenerse aún más activas para lograr vivir de sus productos.

“Un disco necesitaría hoy tener 13 millones de escuchas para cobrar la misma plata que hace 20 años hacía con mil copias. Es una locura”, dice, y agrega que “el vivo es lo que queda”.

Al ser consultado sobre cómo es cargar con la imborrable imagen de Gustavo Cerati (quien hubiera cumplido 59 años el sábado 11), Zeta cree que “mi pasado con Soda Stereo ayuda a que la gente empiece a descubrir la música como la que estamos haciendo”.