Paul McCartney‏, Ricky Martin y otros artistas despiden a Aretha Franklin

Aretha Franklin, la cantante conocida como “La Reina del Soul”, falleció a la edad de 76 años en la ciudad de Detroit. La cantante famosa por éxitos como "Think" y "Respect" padecía de un cáncer pancreático con el cual no pudo seguir luchando.

Hace ya unos días, Gwendolyn Quinn., representante de Aretha Franklin, había reconocido que la artista se encontraba delicada de salud, junto a sus amigos y familia, a la espera de su deceso.

Tras conocerse la triste partida de la Reina del soul, han sido muchos sus colegas artistas quienes han salido a brindarle alguna palabra a través de redes sociales, siendo de los primeros Ricky Martin, Paul McCartney‏ y Elton John.

El puertorriqueño escribió que Aretha Franklin era muy "importante para la música, la cultura y los derechos civiles".

No one like her. So important to music, culture, civil rights. THE QUEEN OF SOUL. — Ricky Martin (@ricky_martin) August 16, 2018

El ex integrante de The Beatles, por su lado, dijo que la Reina del Soul, "nos inspiró a todos durante muchos años. Se le echará de menos, pero el recuerdo de su grandeza como músico y un buen ser humano vivirá con nosotros para siempre".

Let’s all take a moment to give thanks for the beautiful life of Aretha Franklin, the Queen of our souls, who inspired us all for many many years. She will be missed but the memory of her greatness as a musician and a fine human being will live with us forever. Love Paul pic.twitter.com/jW4Gpwfdts — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 16, 2018

Cristina Aguilera también tuvo sentidas palabras para Aretha Franklin, a quien reconoce como "una inspiración eterna para mí y tantos otros, la reina suprema, gracias por el don de su voz, la música y el alma".

Aretha was such a timeless inspiration to me and so many others, the ultimate queen, thank you for the gift of your voice, music and unshakeable soul 🙏🏼 pic.twitter.com/me3FXBY4WZ — Christina Aguilera (@xtina) August 16, 2018

Acá te dejamos otros sentidos mensajes a Aretha Franklin en el día de su muerte, a los 76 años.

God bless Aretha Franklin the queen of soul and peace and love to her family 😎✌️🌟💖🎵🎶☮️ — #RingoStarr (@ringostarrmusic) August 16, 2018