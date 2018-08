Javiera Parra y denuncias de acoso: "Existen mujeres de personalidad histérica que pueden hacer mucho daño"

Este viernes, Revista Paula publicó una extensa entrevista con la artista nacional Javiera Parra, donde hablaba de distintas etapas de su vida, la muerte de su padre Ángel y de su tío Nicanor Parra, como también de la ola de denuncias de acoso y abuso sexual que han sacudido, principalmente, al mundo del espectáculo en las últimas semanas.

Publimetro Chile María José Campos, la "Porotito Verde", revela episodio de acoso sexual de reconocido personaje "No es Ernesto Belloni", quizo dejar en claro, aunque no reveló el nombre de la persona.

Primero que todo, asegura sentirse feliz por los progresos que ha habido en materia de abusos y acosos contra las mujeres, pero también asegura que ella nunca ha sido víctima de algo así.

“Ni un beso cuneteado. Quizás por mi crianza, por las mujeres ultra-power que me blindan, mis abuelas Violeta Parra y Marta Matte, nunca tuve que bancarme una experiencia así. Me ha tocado negociar en mundo de hombres, siempre viajé con hombres, músicos y técnicos, pero nunca me pasó nada malo", dijo al mencionado medio Javiera Parra, agregando que "frente a gente que me tiraba ondas raras o me ofrecía cuestiones turbias, salvé con humor o parando carros. Agradezco ser de una casta de mujeres contestadorazas”.

Publimetro Chile Kel Calderón rechazó ser concejal o alcalde UDI: "Estoy a favor del aborto, legalización de la marihuana y matrimonio gay" En una entrevista, la hija de Raquel Argandoña reveló por qué rechazó la invitación del partido político.

Sin embargo, y una de las declaraciones que pueden generar polémicas, es aquella donde responde si tampoco ha sufrido acoso callejero y ella se explaya argumentando que hay mujeres que son "histéricas".

"Me han dicho ordinarieces. Cuando estaba en el colegio me tocaba pasar frente a un regimiento y un par de veces me dijeron alguna rotería heavy, pero contesté: “¡Qué te creís, pelado, que por andar vestido así y con metralleta te tengo susto”. A mí el piropo amoroso de un maestro me parece simpático, nada aberrante. Por eso creo que hay una delgada línea entre el acuseteo y la denuncia seria y consciente de acoso o abuso. Existen mujeres de personalidad histérica que pueden hacer mucho daño y tienen un poder enorme ahora", aseguró la cantante de la familia Parra.

Pero eso no es todo, ya que también criticó el uso del lenguaje, ya que, según Paula, la cantante se ríe de “locuras como cuerpas, en vez de cuerpos".

"No comulgo con esos excesos; amo el idioma que tenemos. Esto no quita que me parezca maravilloso que hoy se pueda destituir a un profe por abusador, machista, discriminador”, sentenció.