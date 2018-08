Mega desmiente "categóricamente" a actor de "Casa de Muñecos": No habrían enviado carta contra Patricia Maldonado

Mega habría tenido una jornada al menos tensa producto de las palabras del actor Paulo Brunetti, quien señaló que junto a sus colegas de la nueva apuesta nocturna del canal del Grupo Bethia, "Casa de Muñecos", enviaron una carta para negarse a la posibilidad de compartir escena con Patricia Maldonado en el matinal "Mucho Gusto" de la estación. Y es que previo al debut de la teleserie, desde la señal alzaron la voz para desmentir los dichos del argentino.

"Desmentimos categóricamente la existencia de una supuesta carta enviada por los actores de "Casa de Muñecos" a Mega, negándose a asistir al matinal de nuestro canal", señalaron tajantemente.

La reacción de la estación ubicada en Vicuña Mackenna responde a que en la jornada de hoy lunes 20 de agosto, el matinal "La mañana" de CHV emitió una nota con distintas impresiones de actores por la polémica que se suscitó luego de que Alejandro Goic decidiera abandonar de manera abrupta el estudio del matinal de Mega al ver que Patricia Maldonado haría su ingreso. Entre todas las declaraciones, que incorporó a Mariana Derderian, Hector Noguera y Carolina Paulsen, estaba Paulo Brunetti, Octavio Sepúlveda en "Casa de Muñecos".

"Se mandó una carta de todo el elenco diciendo que no participaríamos del matinal mientras esté esta señora", dijo el actor trasandino, agregando que si Patricia Maldonado "no acepta que la historia chilena tiene una gran parte oscura, me parece fuera de lugar".

Casi al mismo tiempo que se emitía la nota de CHV, Mega tenía en pantalla a parte del elenco de "Casa de Muñecos" en el set, pero Patricia Maldonado no participó de la conversación.

Recordemos que la polémica, que nació hace al menos dos semanas entre Alejandro Goic y Patricia Maldonado, tuvo un nuevo capítulo el miércoles recién pasado en una convocatoria en el Museo de la Memoria en contra de los dichos del ex ministro Mauricio Rojas. Ahí, Amparo Noguera tomó la palabra y dijo claro y fuerte: "No más Paty Maldonado en Mega".

Hector Noguera, en la misma nota de CHV, respaldó a su hija. "No es que ella haya desatado la polémica, como que se renueva, pero la posición de los actores es de apoyarnos y que es peligroso que personas que tiene salida al público descalifican hechos que son parte de la historia de Chile", dijo, agregando que "advertiría a Patricia Maldonado que no debe emitir esos juicios".