Se reformula la lucha por el prime de la TV chilena

Ha pasado más de un mes y medio desde que Chilevisión decidió cambiar el horario de sus noticias y programarlas desde las 20:30 horas, medida apuntada directamente a potenciar su prime y aprovechar el buen momento de “Pasapalabra”, el puntal actual de la señal ubicada en Machasa. Si bien esto no ha sido principalmente beneficiosos para el noticiero, que ha disminuido su audiencia en aproximadamente un punto de rating, sí ha provocado que los demás canales de la TV abierta reorganicen sus parrillas y tomen medidas al respecto.

Así, y casi de manera silenciosa, Mega programó su teleserie más exitosa, “Perdona nuestros pecados”, de domingo a jueves a las 22:00 horas, empezando también el prime de los viernes y sábados en ese horario con “Morandé con compañía”. Por otro lado, Canal 13 y TVN parecen los más perjudicados en cuanto a cifras de audiencias, aunque la señal estatal tuvo un nuevo respiro el viernes recién pasado con el regreso de “Rojo” al horario estelar, ya que el programa de talentos logró promediar 9.5 puntos y así aumentar en 4 unidades su rating en comparación al viernes pasado, donde lograron 5.5 puntos.

Pero los cambios continuarán en las noches de la TV abierta, ya que hoy comienza en Mega la nueva apuesta nocturna, “casa de muñecos”, producción que también podría significar un cambio de audiencias para la señal del Grupo Bethia, y que podría ser aprovechado por la competencia.

Mega: Del thriller a la comedia

Mega apuesta nuevamente por la ficción en su horario prime con el arribo a sus pantallas de “Casa de muñecos”. La nueva nocturna arrjbara hoy en paralelo al antepenúltimo capítulo de “Perdona nuestros pecados”, que se despedirá el 22 de este mes con 24 puntos promedio y el recordó no menor de ser la teleserie más larga de la historia de Chile, presentando una alternativa totalmente distinta a la historia del malvado Quiroga. Y es que la nueva ficción, que cuenta la historia de las hermanas Falco, quienes se enteran que su madre Nora (Gabriela Hernandéz) ha abandonado a su padre luego de más de 50 años de matrimonio, es una comedia más en el tenor de lo que fue “Srs. Papis” y muy distinta al thriller que se ve en “PNP”, razón por la que podría generar un cambio de audiencia importante que los demás canales podrían aprovechar.

Publimetro Chile Javiera Parra y denuncias de acoso: "Existen mujeres de personalidad histérica que pueden hacer mucho daño" La artista se refirió a la ola de denuncias del último tiempo y habló de distintos temas.

Chilevisión seguirá apostando por el contenido familiar

Alrededor de 15 puntos es el promedio de rating de “Pasapalabra”, uno de los pocos programas que no es de Mega y que logra posicionarse entre los espacios más vistos de cada día, según lo expuesto por Kantar Ibope. Por eso, desde la señal ubicada en Machasa sienten que este 2018 se han hecho las cosas bien.

“Nos ha ido súper bien, el cambio ha sido super bueno, nos ha generado niveles de rating mejor a los que teníamos antes y si se suman o no, es decisión de cada compañía y cada canal””, comenta Javier Goldschmied, director de programación y producción, a Publimetro, agregando que, si bien este año están enfocados en la nueva área deportiva, backe off y las grabaciones de la teleserie, “quedan un par de programas a fin de año que son sorpresa, no necesariamente de concursos, pero sí en la linea familiar y de entretención”.

Canal 13 en baja

No ha sido un buen 2018 para la ex señal del angelito. Sus programas estreno no han logrado conquistar del todo al público, “Soltera otra vez 3” no ha tenido los resultados esperados y algunos cambios simplemente no funcionaron. La teleserie dirigida por Herval Abreu, partió con 12 de puntos de rating, pero tras la serie de denuncias en su contra por abuso y acoso sexual, la audiencia bajó de manera notable. En mayo, la producción marcó 8,8 puntos de promedio, en julio 7,2, y en agosto el panorama no parece mejorar.

Sin embargo, Canal 13 tiene una nueva oportunidad, al menos en cuanto a su área dramática, ya que en las próximas semanas debutará la apuesta nocturna de la señal del Grupo Lucksic, “Pacto de Sangre”, thriller que encarnará la historia de un grupo de amigos que, en una despedida de soltero, sus vidas cambian de manera radical producto de una tragedia.

Publimetro Chile "Pacto de sangre": Canal 13 libera el primer trailer de su nueva teleserie nocturna Es un thriller y será la sucesora de “Soltera otra vez 3"

Pero la señal ubicada en Inés Matte Urrejola también prepara cambios en su parrilla antes que termine el 2018, ya que algunos productos de telerrealidad, entretención e, incluso, un programa de concursos, podrían tomarse y refrescar la pantalla. Sobre todo, considerando que la llegada al primer de “Caso cerrado” no fue beneficiosa y que “Vertigo en la calle” no duró más de los cuatro capítulos emitidos, ya que el rating no lo acompañó.

TVN necesita repuntar

El horario estelar de Televisión nacional ha estado marcado, primero, por los malos resultados que experimenta “Familias en jaque”, pero con auspiciosos ratings de otros espacios del primer, tales como “Llegó tu hora”, “Informe especial” y “Detrás de las risas”, todos vencedores frente a la programación de Canal 13, pero aún al debe contra CHV y Mega. Por eso la exitosa irrupción de “Rojo” los viernes ayuda aún más a la señal estatal.

Además, ya alistan una serie de programas para renovar su prime, proyectos que irán en la línea de la entretención y la telerealidad.