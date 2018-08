No hubo carta: actores de "Casa de muñecos" aclaran confusa polémica con Patricia Maldonado

¿Hubo o no hubo carta? Esa es la gran pregunta que desde ayer se han hecho los medios de entretenimiento luego de que el actor Paulo Brunetti se refiriera a una supuesta carta que habría firmado el elenco de "Casa de muñecos", la nueva teleserie nocturna de Mega, para no participar del matinal del canal si se encontraba presente Patricia Maldonado.

"Se mandó una carta de todo el elenco diciendo que no participaríamos del matinal mientras esté esta señora", dijo el actor trasandino, agregando que si Patricia Maldonado "no acepta que la historia chilena tiene una gran parte oscura, me parece fuera de lugar".

La señal privada no tardó en responder al intérprete desmintiendo la situación y asegurando que jamás existió dicha misiva, lo que generó una confusa controversia entre los trabajadores del canal.

Publimetro Chile Mega desmiente "categóricamente" a actor de "Casa de Muñecos": No habrían enviado carta contra Patricia Maldonado Esto pese a que el actor Paulo Brunetti, quien es parte del elenco, lo había anunciado en CHV.

Para peor, durante la noche del lunes la actriz Sigrid Alegría habló con LUN alegando que la carta sí existía y señalando que “ella (Maldonado) no entrará al matinal si estamos los del Área Dramática”.

Sin embargo, durante esta mañana varios actores fueron consultados por Intrusos de La Red donde tuvieron la oportunidad de aclarar la caótica situación. "Nunca hubo una carta", indicó Luz Valdivieso explicando que se trató más bien de un acuerdo tácito entre los artistas, pero que no quedó registrado.

Al respecto, Héctor Noguera confirmó lo dicho por su colega y afirmó que jamás "firmó una carta".