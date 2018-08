Benjamín Vicuña revela detalles de su arribo a “Vis a Vis”

“Mi personaje es un gendarme que tiene un pasado que lo condena”. Así describe Benjamín Vicuña a Antonio Hierro, el rol que interpretará en la nueva temporada de la exitosa serie española “Vis a Vis”, ahora producida bajo el alero de Fox.

Son las 9 de la noche en tierras madrileñas y tras una larga jornada laboral, Vicuña contestó el llamado de Publimetro para conversar sobre este nuevo desafío en su carrera. Como actor deberá tocar una “tecla distinta” a la que lo hemos visto tradicionalmente, para así dar vida a un hombre que, según cuenta, sufre de una “ira compulsiva” difícil de controlar, pero que sin embargo será atrapado por el amor de una de las presas.

¿Cómo ha sido la experiencia del “compañero nuevo” en “Vis a Vis”?

-Estoy contento porque sumarme a este proyecto significó también un reencuentro con un equipo que ya conozco, porque con ellos filmé una película el 2008 y luego hice dos temporadas de “Los hombres de Paco”…, así que acá antes de venir, ya tenía muchos amigos y conocidos. Por otro lado, siento que ha sido súper bueno sumarme a una serie que está muy fuerte, que se ha visto en tantos países a través de Netflix, y cuya próxima temporada ha despertado tanta expectativa.

Ocurre que está serie se ha convertido en un fenómeno similar a “La casa de papel”, por ejemplo…

-Claro, o a “Las chicas del cable”. Es llamativo lo que pasa con estas series y el impacto que generan, porque muchas personas de diferentes partes del mundo se encuentran hablando de lo mismo. Yo lo percibo a través de las redes sociales, cuando la gente me comenta sobre “Vis a Vis”, y es muy bonito lo que ocurre… Siento que estoy trabajando en un proyecto como de culto, y eso me tiene feliz. Además que, particularmente, siempre me ha gustado mucho la historia.

¿Tuviste que trabajar el tema del acento para este papel?

-Mira, la gracia acá es que todo se desarrolla en una cárcel que es un lugar absolutamente cosmopolita…, o sea, hay una presa que es cubana y hay una funcionaria que es mexicana, así que en este caso me pidieron un acento relativamente neutro que ya he ido trabajando en el pasado por las series que he hecho en Colombia para Fox. Igual a ratos salen algunas cosas más coloquiales, pero en general es todo muy neutro para que se entienda en todas partes.

¿Qué desafíos significó para ti sumarte a “Vis a Vis”?

-¡Uf, varios! Llegué a un equipo muy afiatado, que se conoce muy bien desde hace cuatro años y que tiene una mística maravillosa. Entonces para mí, sin duda, era un desafío integrarme al elenco y encontrar un matiz, un color y una propuesta con un personaje que llegara a sumar. Por otra parte, en lo personal tuve que trabajar en entender los códigos tanto de la cárcel como de las escenas de acción…, porque acá hay bastante acción, ya que es un personaje que sufre como de una ira compulsiva, es muy violento, muy físico, y eso lo veremos en algunas secuencias.

Siento que no te hemos visto hasta ahora en esos roles tan oscuros…

-Claro…, esto es nuevo en el sentido de que es un rol con un registro diferente a todo lo que he hecho antes, aunque sí me había tocado estar en el mundo de las cárceles en “Prófugos” y “Pacto de fuga”, que es una película que hice en Chile en el verano junto a Roberto Farías y Francisca Gavilán. Pero sí, esto es distinto y está bueno probar, y buscar otros colores en la actuación.

¿Cuándo podremos verte ya en la piel de Antonio Hierro?

-No tengo la fecha…, pero yo creo que van a liberar la tercera y cuarta temporada el año que viene.

¡Falta mucho aún! ¿Nos puedes adelantar, al menos, quién será tu amor en la serie?

-¡Noooo, no puedo! Si lo hago, me dejan preso acá para siempre (ríe).

¿Hasta cuándo te quedarás en España?

-Estoy acá desde mayo y me quedo hasta mediados de septiembre, más o menos.

Han sido varios meses, ¿Ha sido muy complicado estar lejos de tus niños?

-Estoy lejos, pero estoy viajando. Tengo todo un sistema para ir y venir constantemente, y además estuvieron tres semanas conmigo para las vacaciones de invierno, pero efectivamente asumir proyectos que implican alejarse es lo más difícil. Sin embargo, todos entendemos que profesionalmente es muy importante. Sumarme a “Vis a Vis” fue una decisión que tomamos como familia y por eso tenemos una estrategia para que la distancia no sea tan difícil ni para ellos, ni para mí. Y ellos están felices si su papá está feliz, y eso también es recíproco.