La cultura inclusiva se vive en GAM

Punto ciego: el poder de la oscuridad

La sala se divide en dos. Con una linterna te acercan a tu asiento. Todo oscuro. Todo en silencio. Por momentos cerrar los ojos es más cómodo que tenerlos abiertos. El narrador audio describe lo que pasa y el resto lo hace la imaginación.

En un juego entre la luz, la oscuridad, las sombras y los terrores se desarrolla la obra Punto ciego, de la compañía Teatro Persona. La acción sucede en torno al juicio que el Estado hizo contra los brujos de Chiloé en 1880.

Dirigida por Ignacia González, la obra toca temáticas como la ceguera biológica, la ceguera cultural y el poder. El 30% de la acción se desarrolla en absoluta oscuridad. Y cuando la luz acompaña, es tenue y localizada. El vestuario es negro, el fondo es negro. También cuenta con una persona ciega en el elenco y es apta para todo público, sobre los 14 años, incluidas las personas con baja visión.

Para crearla la directora investigó teoría, hizo entrevistas, entrenamiento de actores, entrevistó a directores que habían instalado escenas de oscuridad en sus obras y participó en un laboratorio para ciegos: “Fui a hacer un voluntariado a una corporación para ciegos. Entré en contacto con ellos y me sorprendí con muchos prejuicios. Vemos imágenes todo el tiempo. La primera vez que vi Starwars, fue con audiodescripción y encontré un punto de conexión no discriminatorio. Cuando no ves para fuera, ves para dentro”, comenta Ignacia González.

Disponible hasta el 01 de septiembre, de miércoles a sábado a las 21:00.

Gentileza

Comienza la cuarta versión del encuentro Incluye, sobre la cultura inclusiva y las artes

Jueves 30 y viernes 31 de agosto serán los días en que GAM tendrá especial atención a la discapacidad en el marco del 4to. Encuentro para la Inclusión Social de Personas en Situación de Discapacidad en el Campo de la Cultura y las Artes, Incluye 2018.

El encuentro busca aportar a la inclusión social de personas en situación de discapacidad y exponer iniciativas artísticas que sirvan como herramientas de transformación social.

Felipe Mella, Director Ejecutivo de GAM, destaca la importancia de estas iniciativas: “Una línea curatorial importante de nuestra programación 2018 abarca las nuevas tecnologías, por lo que resultó lógico ligar esta temática también a nuestro Encuentro de Inclusión. Conoceremos diversas experiencias en las que los celulares, la ciencia, la robótica y las nuevas invenciones pueden aportar para que personas en situación de discapacidad puedan disfrutar de la cultura”.

La totalidad del Encuentro Incluye contará con interpretación en Lengua de Señas Chilena. Además, los paneles contarán con audio-descripción.