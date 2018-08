"Perdona Nuestros Pecados" llegó a su fin con un impactante capítulo cargado de tragedia y suspenso

Este miércoles "Perdona Nuestros Pecados" llegó a su fin. Con un capítulo de alto impacto, rodeado de suspenso y emoción, la teleserie más larga en la historia de la televisión chilena se despidió de sus fieles seguidores.

La trágica historia de Villa Ruiseñor tuvo un desenlace que pocos lograrán olvidar, pues el triunfo del amor de "Barcedes" y la inesperada muerte de Armando Quiroga, cerraron una trama que nos mantuvo en vilo durante dos largas temporadas, o mejor dicho, desde su debut en marzo de 2017.

El gran final

Luego de ver por última vez el inconfundible openning de "Perdona Nuestros Pecados", sus creadores le regalaron un sublime momento a los fanáticos de "Barcedes". La pareja interpretada por María José Bello y Soledad Cruz se despedía en pantalla, bailando un lento bolero que inesperadamente devolvió a Bárbara Román a la vida.

Pero eso sólo fue la antesala de los intensos 50 minutos que vendrían a continuación, comenzando por una escena digna de la mejor película de cine; Isabel incendiando la iglesia del pueblo mientras amenaza a su propio padre por traicionarla.

"Nos vamos a quemar juntos en el infierno" le prometió el personaje interpretado por Alejandra Araya a su progenitor, todo esto luego de haber disparado contra Estela, bala que le impactó directamente en la pierna derecha.

Pero como no podía ser ese el fin, inesperadamente entra "Carne Amarga" para cumplir la promesa que realizó durante mucho tiempo, matar a Quiroga. Sin embargo, en el forcejeo Isabel resultó herida con una bala en el abdomen que gatilló su muerte en el lugar.

Hasta el momento, ese era el adiós de Isabel y Armando. Con todo Villa Ruiseñor viendo cómo ardía la iglesia, el personaje interpretado por Álvaro Rudolphy tomó el arma que minutos antes apuntó a su propia hija y disparó.

Tres meses después

"Carne Amarga" ya lo adelantaba, "todo se acabó".

La pareja lésbica de "Perdona Nuestros Pecados", compuesta por Bárbara y "Mechita", logró sobrevivir a la tormenta y en un taxi se fue rumbo a Santiago. Luego de años bajo el yugo de la clandestinidad, por fin sus seres queridos se resignaron a aceptar el amor entre ambas mujeres.

En tanto, la clandestina pareja de traficantes de "Persona Nuestros Pecados", Augusta y Horacio, decidió seguir viviendo su intenso amor, pero no les duraría demasiado; no lograron escapar y fueron arrestados por la policía pese a que Carlos Möller dio la cara y asumió todas las consecuencias por los delitos cometidos.

Esto pues, antes de -también- partir rumbo a la capital, Nicanor Pereyra entregó a todos los involucrados en el tráfico de drogas y el burdel de Villa Ruiseñor.

Y si creíamos que la iglesia ya no aparecería más en la ficción, nos equivocamos. La boda entre Gerardo y Antonieta marcó un emotivo momento ya entrados al final del último capítulo. Ángela con la cara quemada fue la nota alta de la noche, sorprendiendo ampliamente a la audiencia que mantenía un ojo puesto en la televisión y el otro en Twitter.

En fin, cuanto parecía que todo el esfuerzo valió la pena y el merecido amor entre el ex Padre y María Elsa por fin parecía ser libre, la felicidad se vio truncada por un impacto de bala que acabó con la vida de Reynaldo.

Una bala que provino del mismísimo Armando Quiroga, del que meses después la justicia se encargó.

Con los pies detrás del tubo y la espalda recta contra la madera, Armando Quiroga respiró por última vez el aire de Villa Ruiseñor. Y no, no quiso que lo vendaran , "ni se te ocurra mierda", su asesinato fue a sangre fría y sin extremaunción ni muestras de arrepentimiento, fusilado en frente de su ex esposa y su hermano.

El gran final de "Perdona Nuestros Pecados" logró alcanzar los 40 puntos de rating, y probablemente, será un tema central de conversación por largo tiempo en oficinas y casas de estudio, o al menos, durante el siguiente desayuno o almuerzo.

MARIA ELSA REINAAA DE CHILE VAS A SER INOLVIDABLE #GRANFINALPNP — ampelia (@superdanvers) August 23, 2018

Estoy en shock!!! Quiroga mato al cura… y murió digno de su personaje… me va a dar un colapso!!! NECESITO MAYÚSCULAS MÁS GRANDES! #GRANFINALPNP pic.twitter.com/vcJN9ofuXq — Darune (@Darune_PR) August 23, 2018