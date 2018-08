Miguel Asensio, exsocio de Nicolás López, anuncia que no seguirá trabajando en Chile

Dos meses han pasado desde el destape de las acusaciones de acoso y abuso sexual en contra del cineasta Nicolás López. Acusaciones que no sólo sepultaron una carrera que iba cada día más en acenso, sino que también alcanzaron a su círculo cercano, una serie de actores, productores y amigos que hoy son tan cuestionados como él.

Tal fue el caso de Ariel Levy y Paz Bascuñán, intérpretes y protagonistas de la mayoría de sus cintas y cuyo vínculo con el director sobrepasaba lo profesional. Así también fue con Miguel Asensio, productor español, cónyuge de Bascuñán y exsocio de Sobras, la misma productora fundada a principios de la década pasada por López.

Según señaló el medio local La Tercera, Asensio aseguró que no seguiría filmando ni produciendo en Chile. Esto luego de que unas semanas antes se anunciara el cierre de Sobras debido al escándalo que golpeó al director por las acusaciones en su contra.

Asensio explica que tras el estreno de "Los hombres sí lloran", un remake de la cinta mexicana de López "Hazlo como hombre", dirigida por Gabriela Sobarzo, se radicará afuera de Chile. "“Será el primero y último título que estrene en Chile. No tengo intención de rodar más en este país”. explicó al medio nacional, indicando que no sabe aún a dónde se mudará. “No lo tengo claro todavía, pasó muy poco tiempo desde la publicación del artículo. Lo que sí tengo claro es no volver a rodar ni estrenar aquí, aparte de la película de Gabi, que es una buena oportunidad para demostrar que las mujeres saben hacer comedia y muy bien”.

Respecto del cierre de Sobras, Asensio señaló que “Desgraciadamente los más perjudicados son los 150 trabajadores cinematográficos a los que dábamos trabajo al año, no López, que tarde o temprano se esclarecerá todo y volverá a hacer su vida”.