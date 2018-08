Steven Tyler empuja a fan que intentó fotografiarse con él

Parece que no le gustan las fotos. Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, fue registrado mientras empujaba a un fan que se le interpuso en el camino para sacarse una selfie con él.

La voz del aclamado conjunto de rock no se vio contento con la situación y no dudó en reaccionar de una manera que algunos consideraron violenta al empujarlo.

A través de su cuenta de Instagram el músico de 70 años aclaró la situación escribiendo: “No hay tiempo. ¡Amigo esto es televisión en directo! Ven a un show si quieres tener una experiencia íntima”

No time, bro-this is LIVE TELEVISION! Come to the show if you want an intimate experience 🖐🏼👍🏼 #AerosmithToday https://t.co/t01QU5RwOu

— Steven Tyler (@IamStevenT) August 15, 2018