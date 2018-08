Thrice agota tickets a tres días de su esperado debut en Chile

Si aún no tienes tu entrada, deberías considerar comprarla ya. Y es que Thrice, el cuarteto de rock alternativo y post hardcore estadounidense agotó ya los últimos tickets sin recargo para su esperado debut en nuestro país el próximo miércoles 29 de agosto en el Espacio San Diego.

La banda liderada por el cantante Dustin Kensrue visita nuestro país en su vigésimo aniversario. Veinte años en los que han acaparado un fiel público explorando lo más diverso del rock con una discografía de nueve discos de estudio con orígenes en el hardcore, hasta composiciones acústicas y un rock melódico e introspectivo.

Luego de un hiato de tres años, el cuarteto regresó a las pistas con el aclamado "To Be Everywhere Is to Be Nowhere" (2016), disco que acumuló buenas críticas y en el que exploran un sonido mucho más maduro y que estarán presentando este miércoles al culminar su primera gira sudamericana.

Las pocas entradas restantes pueden ser adquiridas vía Passline.