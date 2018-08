Maquilladora de "Perdona nuestros pecados" dice que se inspiró en Deadpool para el efecto de Ángela Bulnes

"Perdona nuestros pecados", la popular teleserie nocturna de Mega, concluyó el pasado miércoles con grandes y terribles destinos para muchos de sus personajes.

Entre muertes y "resurrecciones", una de las más afectadas por el calamitoso desenlace fue Ángela Bulnes, quien sufrió un accidente tras el incendio de la iglesia de la localidad que le deformó el rostro para siempre.

La imagen de la villana quedó grabada en la retina de los televidentes generando diversas reacciones entre aplausos y burlas por el maquillaje y los efectos especiales.

Pero, ¿quién estuvo detrás de los cosméticos que simularon las quemaduras en el rostro de Paola Volpato? El medio local Página 7 se contactó con Mega y entrevistó a Valita Aravena, maquilladora del canal privado que tuvo el trabajo de hacer lucir a Volpato como una víctima de las terribles quemaduras.

“Hace poco tiempo venía de un viaje a Nueva York, donde había traído un material que nunca antes había probado, y me puse a experimentar”, reveló Aravena, a la que no pareció importarle las burlas que generó el controvertido efecto en los seguidores de la teleserie: “Para mí el maquillaje es una expresión artística que requiere de harta valentía (…) Esto generó harto debate y a mí me parece súper entretenido lo que provocó en los televidentes”.

La profesional explicó que el maquillaje consistió principalmente en gelatina y alcohol, y un largo proceso de moldear los elemntos sobre el rostro de la actriz. “Paola se sentó a eso de las 2 de la tarde a maquillarse, y me demoré cerca de una hora y media en prepararla completamente. Luego tuvimos un trayecto largo hasta la locación, y ahí tuvimos que retocar”.

Parte de este proceso la maquilladora lo difundió luego a través de su cuenta de Instagram.

Y en cuanto a sus referentes, admitió que sus dos principales modelos a seguir fueron el antihéroe de Marvel, Deadpool, y el temible villano de terror, Freddy Krueger. “Yo tuve que imaginarme la situación. Se supone que a ella le cae esta viga con fuego cerca de su rostro”, explicó-